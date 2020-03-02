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Внимание: работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции

02.03.2020 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для жителей Минска начала работать горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции

Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции начала работать для жителей столицы. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Официальный Минздрав».

Позвонить на горячую линию минчане могут по телефону +375173343468.

Отметим, что Минздрав оперативно и в полном объеме стремится предоставить общественности всю информацию, касающуюся коронавирусной инфекции и принимаемым мерам профилактики ее распространения. Эксперты ведомства 2 марта провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали, как чувствуют себя те граждане, которые находятся в больницах, надо ли делать тесты всем, кто был за границей, что такое перепрофилирование больниц и кого оно коснется, а также ответили на вопросы журналистов.


В частности, медики проинформировали, что на данный момент в Беларуси коронавирус выявлен у троих госпитализированных. В целом, как заверили представители Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране благополучная.
 
Теги: Минск
 
 
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Для жителей Минска начала работать горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции
 
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