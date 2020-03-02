Внимание: работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Официальный Минздрав». Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции начала работать для жителей столицы. Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Официальный Минздрав».





Позвонить на горячую линию минчане могут по телефону +375173343468.





Отметим, что Минздрав оперативно и в полном объеме стремится предоставить общественности всю информацию, касающуюся коронавирусной инфекции и принимаемым мерам профилактики ее распространения. Эксперты ведомства 2 марта провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали, как чувствуют себя те граждане, которые находятся в больницах, надо ли делать тесты всем, кто был за границей, что такое перепрофилирование больниц и кого оно коснется, а также ответили на вопросы журналистов.









В частности, медики проинформировали, что на данный момент в Беларуси коронавирус выявлен у троих госпитализированных. В целом, как заверили представители Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране благополучная.



