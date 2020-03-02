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Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 марта белорусов, которые помогли милиционерам задержать злоумышленника либо раскрыть преступление, отметили в Министерстве внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу в Минске пригласили 16 молодых людей из всех регионов страны. Заслуги ребят хорошо известны, их поступки освещались в прессе. Например, Алексей Тарасенко в Чечерске задержал автомобильного вора и удерживал его до прибытия наряда милиции; выпускник школы Евгений Гайко из Витебска предотвратил дерзкое нападение на женщину, а впоследствии помог правоохранителям задержать злоумышленника; Диана Сачек и Злата Дягель вместе с друзьями обнаружили и помогли задержать педофила в Полоцком районе.
Алексей Тарасенко:
Евгений Гайко:
Помимо награждения и слов благодарности от министра МВД Юрия Караева, для ребят организовали экскурсию по войсковой части 3214, где дислоцируется бригада специального назначения внутренних войск. Закрепили впечатления показательные выступления спецназовцев со стрельбой и задержанием условных наркокурьеров.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Такой комментарий услышал к ребятам, которые буквально несколько дней назад помогали в переходе подземном на вокзале у нас грабителя задержать: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить. И я за эти слова подписываюсь. И таких людей становится больше. Конечно же, это очень хорошо.
Все приглашенные отметили важность встречи в Минске. Ее, кстати, организовали впервые и планируют сделать традиционной. Некоторые из ребят уже подумывают связать свое будущее с работой в милиции.
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Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить
Новости Беларуси. 2 марта белорусов, которые помогли милиционерам задержать злоумышленника либо раскрыть преступление, отметили в Министерстве внутренних дел,...
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