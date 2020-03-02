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Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить

02.03.2020 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 марта белорусов, которые помогли милиционерам задержать злоумышленника либо раскрыть преступление, отметили в Министерстве внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить

На встречу в Минске пригласили 16 молодых людей из всех регионов страны. Заслуги ребят хорошо известны, их поступки освещались в прессе. Например, Алексей Тарасенко в Чечерске задержал автомобильного вора и удерживал его до прибытия наряда милиции; выпускник школы Евгений Гайко из Витебска предотвратил дерзкое нападение на женщину, а впоследствии помог правоохранителям задержать злоумышленника; Диана Сачек и Злата Дягель вместе с друзьями обнаружили и помогли задержать педофила в Полоцком районе.

Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить

Алексей Тарасенко:
Знаете, не было страха. Страх появился потом уже, когда я его догнал уже. Потом подумал: может, у него нож какой. Уже потом это все произошло. А до этого как-то не ощущалось, если честно.

Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить

Евгений Гайко:
Родители говорят: «Молодец, иди в органы». Я сказал: «Хорошо». Но я думаю в армию сходить, а потом.

Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить

Помимо награждения и слов благодарности от министра МВД Юрия Караева, для ребят организовали экскурсию по войсковой части 3214, где дислоцируется бригада специального назначения внутренних войск. Закрепили впечатления показательные выступления спецназовцев со стрельбой и задержанием условных наркокурьеров.

Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Скорее всего, «моя хата с краю» – это исключение, а правилом является, когда добропорядочные нормальные люди неосознанно или осознанно помогают этот общественный порядок поддерживать, закон защищать.

Такой комментарий услышал к ребятам, которые буквально несколько дней назад помогали в переходе подземном на вокзале у нас грабителя задержать: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить. И я за эти слова подписываюсь. И таких людей становится больше. Конечно же, это очень хорошо.

Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить

Все приглашенные отметили важность встречи в Минске. Ее, кстати, организовали впервые и планируют сделать традиционной. Некоторые из ребят уже подумывают связать свое будущее с работой в милиции.

Юрий Караев о белорусах, которые помогли раскрыть преступления: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить

Люди в материале: Алексей Тарасенко, Евгений Гайко, Юрий Караев

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 марта белорусов, которые помогли милиционерам задержать злоумышленника либо раскрыть преступление, отметили в Министерстве внутренних дел,...
 
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