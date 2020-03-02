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«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

02.03.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре Гродно в преддверии Дня милиции сотрудники внутренних дел прошли маршем по пешеходной улице Советской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

В составе колонны – около 300 сотрудников из различных подразделений от Госавтоинспекции до ОМОНа, а также спецтехника: мотоциклы и милицейские автомобили. Их встречали жители города и туристы.

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

Изюминкой шествия стало исполнение гимна гродненской милиции. Также участники марша возложили цветы к Вечному огню и памятнику милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга.

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

Лилия Макрушич, жительница Гродно:
Гордимся нашей милицией, которая нас оберегает и бережет.

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

Игорь Казаровец, заместитель командира оперативной роты отряда милиции особого назначения УВД Гродненского облисполкома:
В органы внутренних дел приходят те ребята, которые способны и готовы где-то рискнуть ради безопасности своих граждан, плюс те, кто физически и морально готовы обеспечить правопорядок и безопасность своих граждан.

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

Отмечать профессиональный праздник маршем в центре города для гродненских милиционеров – еще советская традиция. Ее возродили несколько лет назад.

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

Люди в материале: Лилия Макрушич, Игорь Казаровец

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В центре Гродно в преддверии Дня милиции сотрудники внутренних дел прошли маршем по пешеходной улице Советской, сообщили в программе Новости «24...
 
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