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«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре Гродно в преддверии Дня милиции сотрудники внутренних дел прошли маршем по пешеходной улице Советской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе колонны – около 300 сотрудников из различных подразделений от Госавтоинспекции до ОМОНа, а также спецтехника: мотоциклы и милицейские автомобили. Их встречали жители города и туристы.
Изюминкой шествия стало исполнение гимна гродненской милиции. Также участники марша возложили цветы к Вечному огню и памятнику милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга.
Лилия Макрушич, жительница Гродно:
Игорь Казаровец, заместитель командира оперативной роты отряда милиции особого назначения УВД Гродненского облисполкома:
Отмечать профессиональный праздник маршем в центре города для гродненских милиционеров – еще советская традиция. Ее возродили несколько лет назад.
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Новости Беларуси. В центре Гродно в преддверии Дня милиции сотрудники внутренних дел прошли маршем по пешеходной улице Советской, сообщили в программе Новости «24...
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