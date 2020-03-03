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Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси опровергает информацию о случаях смерти от коронавируса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявление о распространеии фейковых сообщений появилось на официальном сайте ведомства. 2 марта в эфире Первого канала российского телевидения сообщили о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси».
Министерство здравоохранения призывает журналистов к ответственности и отмечает, что в отношении Беларуси эта информация является ложью и не имеет ничего общего с действительностью.
В связи с распространением фейковых сообщений в отношении нашей страны соответствующие меры будут предприняты также по линии МИДа.
Оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус неоднократно подчеркивал представитель ВОЗ в нашей стране. Белорусский Минздрав открыто заявляет о завозной инфекции, а также уведомляет европейское бюро.
Тем временем продолжает работу горячая телефонная линия по вопросам коронавируса.
Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению.
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси опровергает информацию о случаях смерти от коронавируса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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