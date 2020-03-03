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Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси

03.03.2020 10:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси опровергает информацию о случаях смерти от коронавируса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси

Заявление о распространеии фейковых сообщений появилось на официальном сайте ведомства. 2 марта в эфире Первого канала российского телевидения сообщили о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси».

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси

Министерство здравоохранения призывает журналистов к ответственности и отмечает, что в отношении Беларуси эта информация является ложью и не имеет ничего общего с действительностью.

Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси

К 3 марта в стране зарегистрированы три случая коронавируса с высокой степенью достоверности. Подробнее здесь.

Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси

В связи с распространением фейковых сообщений в отношении нашей страны  соответствующие меры будут предприняты также по линии МИДа.

Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого»

Оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус неоднократно подчеркивал представитель ВОЗ в нашей стране. Белорусский Минздрав открыто заявляет о завозной инфекции, а также уведомляет европейское бюро.

Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси

Тем временем продолжает работу горячая телефонная линия по вопросам коронавируса.

Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска

Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси опровергает информацию о случаях смерти от коронавируса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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