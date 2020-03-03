ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

03.03.2020 09:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Культурное событие, которого ждали с нетерпением меломаны не только нашей страны. Вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси дают концерт «Виртуозы Москвы» – государственный академический камерный оркестр под руководством его создателя и главного дирижера Владимира Спивакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

На протяжение недели столица и другие белорусские города окунутся в атмосферу музыкального форума, полюбившегося в Европе.

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

Оркестр Спивакова отличает высокий профессионализм исполнения. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удается не только взволновать публику, но и даже неподготовленному человеку подарить радость общения с музыкальными шедеврами.

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

Программа 2020 года не станет исключением. Прозвучат произведения Боккерини, Моцарта, Пьяццоллы и многих других классических композиторов.

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

Люди в материале: Владимир Спиваков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Культурное событие, которого ждали с нетерпением меломаны не только нашей страны. Вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси дают концерт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция прошла, а знания остались
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика