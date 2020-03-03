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Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С кадровых вопросов начался рабочий день главы государства. Александр Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра. Им стал Юрий Назаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении 7 лет он возглавлял концерн «Беллесбумпром», специалист в лесном хозяйстве и мировой экономике. В правительстве же Назаров будет курировать нефтехимический комплекс страны.
Сразу после личной встречи с Президентом Назаров уже в новой должности отправился на совещание по работе нефтеперерабатывающего комплекса страны. Озвучивая свое кадровое решение, Александр Лукашенко отметил, что сегодня это ключевое направление.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вчера я принял такое решение о назначении вас заместителем премьер-министра. Поэтому я бы просил, чтобы вы включились в эту работу и обеспечили этот участок.
Юрий Назаров на посту вице-премьера сменил на этой позиции Игоря Ляшенко, который указом главы государства освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
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Новости Беларуси. С кадровых вопросов начался рабочий день главы государства. Александр Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра. Им стал Юрий...
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