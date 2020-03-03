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Депутаты выбрали нового председателя Мингорсовета

03.03.2020 21:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Им стал Андрей Бугров.

Депутаты Мингорсовета на 14-й внеочередной сессии выбрали нового руководителя.  Им стал Андрей Бугров (Лошицкий избирательный округ № 9). За него депутаты проголосовали единогласно, пишут «Минск-Новости».
На этом посту Андрей Бугров сменил Василия Панасюка, который стал депутатом Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва.
 
Теги: Минск
 
 
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