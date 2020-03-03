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Депутаты выбрали нового председателя Мингорсовета
Источник материала: Партизан
Им стал Андрей Бугров.
Депутаты Мингорсовета на 14-й внеочередной сессии выбрали нового руководителя. Им стал Андрей Бугров (Лошицкий избирательный округ № 9). За него депутаты проголосовали единогласно,
На этом посту Андрей Бугров сменил Василия Панасюка, который стал депутатом Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва.
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Им стал Андрей Бугров.
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