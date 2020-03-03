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Макей: мы ценим поддержку Венгрии во всех исключительно сферах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отношения Беларуси и ЕС не должны отравляться санкциями. Об этом 3 марта говорили в белорусском МИДе на встрече с делегацией из Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта страна стремится укрепить отношения между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Выгодное географическое положение позволяет Беларуси быть своеобразным мостом для Венгрии в решении этого вопроса. Тем более, наша страна председательствует в ЕАЭС и является важным партнером Европейского союза. И такое взаимодействие строится не на санкциях, а на диалоге.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии:
По итогам переговоров принята программа сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Кроме того, венгерский «Эксимбанк», ранее уже выделявший средства на совместные проекты, снова открыл кредитную линию на 40 млн евро.
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Новости Беларуси. Отношения Беларуси и ЕС не должны отравляться санкциями. Об этом 3 марта говорили в белорусском МИДе на встрече с делегацией из Венгрии, сообщили...
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