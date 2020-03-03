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В 2020 году более 300 квартир построят в Молодечненском районе, из них 200 – для многодетных семей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 300 квартир в 2020 году возведут в Молодечненском районе. 200 из них получат многодетные семьи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Также совсем скоро в городе появится здание нового ЗАГСа, он расположится возле Центральной площади. Его возведение начнется в 2021 году. Там же будет находиться и служба «Одно окно» Молодечненского райисполкома. Позаботились в городе и о молодом поколении.
Татьяна Рыбак, начальник отдела управления капитального строительства Молодечненского района:
Еще один долгожданный объект для жителей Молодечно – библиотека. В эксплуатацию ее введут в 2021 году.
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Новости Беларуси. Более 300 квартир в 2020 году возведут в Молодечненском районе. 200 из них получат многодетные семьи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также...
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