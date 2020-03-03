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Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона

03.03.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе начнет работу в июле. Регион активно развивает пищевую индустрию и агропромышленный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 100 тысяч тонн мяса, более 120 тысяч тонн молока и почти на миллиард рублей выпущенной промышленной продукции. Так сработали здесь в 2019 году.

Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона

Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона

При этом Дзержинский район успешно работает и по другим направлениям, и сегодня он один из лидеров в Беларуси. Открываются новые предприятия, которых сегодня более двух десятков. А доля налоговых поступлений от частного бизнеса достигла 60 %. Прирост только промышленного производства за 2019 год составил 177 %. Немалую роль в успехах Дзержинского района играет свободная экономическая зона «Минск».

Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:
Первые 7 лет идут значительные льготы по налогам. Для них это очень выгодно – первые 7 лет они экономят деньги. Есть возможность экономить эти деньги, вкладывать их в производство, в дальнейшее развитие. За прошлый год «Штадлер» где-то на 20 млн долларов пристроил еще один цех и создал более 300 новых рабочих мест. Для нас это очень важно.

Важным в Год малой родины видится и социальное развитие региона. В этом направлении также все достойно. Активно строится жилье и объекты социальной сферы. За последние 10 лет район прирос почти на 7 тысяч человек.

Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона

Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона

Люди в материале: Николай Артюшкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе начнет работу в июле. Регион активно развивает пищевую индустрию и агропромышленный...
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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