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Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе начнет работу в июле. Регион активно развивает пищевую индустрию и агропромышленный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 100 тысяч тонн мяса, более 120 тысяч тонн молока и почти на миллиард рублей выпущенной промышленной продукции. Так сработали здесь в 2019 году.
При этом Дзержинский район успешно работает и по другим направлениям, и сегодня он один из лидеров в Беларуси. Открываются новые предприятия, которых сегодня более двух десятков. А доля налоговых поступлений от частного бизнеса достигла 60 %. Прирост только промышленного производства за 2019 год составил 177 %. Немалую роль в успехах Дзержинского района играет свободная экономическая зона «Минск».
Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:
Важным в Год малой родины видится и социальное развитие региона. В этом направлении также все достойно. Активно строится жилье и объекты социальной сферы. За последние 10 лет район прирос почти на 7 тысяч человек.
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Новости Беларуси. Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе начнет работу в июле. Регион активно развивает пищевую индустрию и агропромышленный...
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