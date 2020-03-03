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Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

03.03.2020 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Могилевский государственный колледж искусств отмечает 95-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые двери для учащихся он открыл в 1924 году. Тогда техникум готовил кадры для политпросветработы. Со временем предназначение учебного заведения не раз менялось.

Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Сегодня колледж выпускает актеров, певцов, дизайнеров и танцоров. Среди именитых выпускников – заслуженный деятель культуры Анатолий Синковец, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. Учебное заведение почти 20 лет возглавлял отец Ирины Дорофеевой Аркадий Дорофеев. И сегодня певица приехала поздравить колледж с юбилеем.

Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:
Такой значимый, яркий юбилей – 95 лет, почти столетие. Мне очень приятно, что приглашены мои родители: папа, который был директором этого училища, теперь колледжа искусств, мама, которая преподавала декоративно-прикладное искусство.

Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Ирина Белякова, директор Могилевского государственного колледжа искусств:
За весь этот почти вековой путь в стенах нашего колледжа подготовлено 16,5 тысяч специалистов по разным направлениям творческой деятельности. Конечно же, это высококвалифицированные кадры в области культуры и образования.

Сегодня в колледже искусств обучается 700 учащихся по 11 специальностям. В стенах учебного заведения регулярно проходят концерты и творческие встречи.

Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Люди в материале: Ирина Дорофеева, Ирина Белякова

 
 
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Новости Беларуси. Могилевский государственный колледж искусств отмечает 95-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые двери для...
 
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Единство
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