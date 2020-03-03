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Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Могилевский государственный колледж искусств отмечает 95-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые двери для учащихся он открыл в 1924 году. Тогда техникум готовил кадры для политпросветработы. Со временем предназначение учебного заведения не раз менялось.
Сегодня колледж выпускает актеров, певцов, дизайнеров и танцоров. Среди именитых выпускников – заслуженный деятель культуры Анатолий Синковец, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. Учебное заведение почти 20 лет возглавлял отец Ирины Дорофеевой Аркадий Дорофеев. И сегодня певица приехала поздравить колледж с юбилеем.
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:
Ирина Белякова, директор Могилевского государственного колледжа искусств:
Сегодня в колледже искусств обучается 700 учащихся по 11 специальностям. В стенах учебного заведения регулярно проходят концерты и творческие встречи.
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Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы
Новости Беларуси. Могилевский государственный колледж искусств отмечает 95-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые двери для...
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