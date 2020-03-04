«Скажи наркотикам – нет!»: театрализованное мероприятие в Центре дополнительного образования детей и молодёжи Кировска

Источник материала: Кировец

Театрализованное мероприятие среди детей подросткового возраста «Скажи наркотикам – нет!» прошло в Центре дополнительного образования детей и молодёжи г.Кировска.

Как рассказала педагог дополнительного образования Центра Жанна Шинкарева, с присутствующими ребятами поговорили на тему о вреде наркотиков, алкоголя и никотина.

На примере театрализованной постановки, в которой участвовали сами подростки, было образно показано, как губительны для человека в современном обществе эти страшные привычки.

Внимание детей было обращено на то, что никогда нельзя забывать о том, что любопытство может привести к очень страшным последствиям…















