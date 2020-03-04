ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Скажи наркотикам – нет!»: театрализованное мероприятие в Центре дополнительного образования детей и молодёжи Кировска

04.03.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Театрализованное мероприятие среди детей подросткового возраста «Скажи наркотикам – нет!» прошло в Центре дополнительного образования детей и молодёжи г.Кировска.

Как рассказала педагог дополнительного образования Центра Жанна Шинкарева, с присутствующими ребятами поговорили на тему о вреде наркотиков, алкоголя и никотина.

На примере театрализованной постановки, в которой участвовали сами подростки, было образно показано, как губительны для человека в современном обществе эти страшные привычки.

Внимание детей было обращено на то, что никогда нельзя забывать о том, что любопытство может привести к очень страшным последствиям…

«Скажи наркотикам – нет!»: театрализованное мероприятие в Центре дополнительного образования детей и молодёжи Кировска


«Скажи наркотикам – нет!»: театрализованное мероприятие в Центре дополнительного образования детей и молодёжи Кировска


«Скажи наркотикам – нет!»: театрализованное мероприятие в Центре дополнительного образования детей и молодёжи Кировска

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Театрализованное мероприятие среди детей подросткового возраста «Скажи наркотикам – нет!» прошло в Центре дополнительного образования детей и молодёжи...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси уже больше 1000 «секондов». Почему они востребованы и чем мешают легпрому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика