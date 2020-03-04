Их объединяют мужество, честь и отвага

Сегодня сотрудники Смолевичского районного отдела внутренних дел – люди нелегкой и мужественной профессии, для которых долг, честь и справедливость – дело всей жизни, принимают поздравления с профессиональным праздником. За плечами наших милиционеров – достойное выполнение сложных заданий.

В минувшую пятницу в городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню белорусской милиции.

Участие в мероприятии приняли не только сотрудники Смолевичского РОВД. Среди почетных гостей на празднике присутствовали заместители председателя Смолевичского райисполкома Николай Парамонов, Андрей Саскевич, Игорь Кузнецов, заместитель председателя Смолевичского районного Совета депутатов Татьяна Карнеенко, прокурор Смолевичского района Максим Дацькевич, начальник Смолевичского районного отдела Следственного комитета полковник юстиции Виталий Мелешкин, руководители китайских компаний, представленных в нашем районе, а также руководители организаций и предприятий Смолевиччины.

Собравшихся поприветствовал начальник отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома, полковник милиции Виталий Харлапов:

– Сердечно поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником – Днем образования белорусской милиции. В этот день поздравления коллег, родных и близких принимают все, кто служил и служит в органах внутренних дел Республики Беларусь, те, кто нашел свое призвание в почетной и благородной профессии защитника правопорядка белорусского народа и Отечества. Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина человек в милицейской форме олицетворяет власть, закон и справедливость. Именно от вас зависят порядок на улицах города, спокойствие граждан и их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к каждому человеку, а главное – грамотной и профессиональной работой.

Виталий Михайлович поблагодарил работников и ветеранов за службу, пожелал им благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья.

Минутой молчания почтили память милиционеров Смолевичского РОВД, которые ценой своей жизни выполнили служебный долг перед Родиной, бесстрашно сражались с преступностью, обеспечивая мирную и спокойную жизнь наших людей.

Служба в милиции – это всегда риск. Спасать людей, предотвращать и пресекать правонарушения, задерживать нарушителей – это обязанность каждого сотрудника, независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени. Накануне профессионального праздника Виталий Харлапов вручил награды лучшим сотрудникам Смолевичского РОВД, а также очередные специальные звания.

За успешное выполнение сложных заданий, безукоризненное исполнение служебного долга многие сотрудники милиции заслуживают в свой профессиональный праздник особых слов благодарности. Так, милиционеров Смолевиччиным поздравил заместитель председателя райисполкома Николай Парамонов и лучшим сотрудникам вручил Благодарности председателя районного исполнительного комитета. А Татьяна Карнеенко

вручила Благодарности председателя районного Совета депутатов.

В зале находились ветераны, чьи имена навсегда вошли в историю Смолевичского РОВД. Собравшихся поприветствовал майор милиции запаса, председатель первичной организации ветеранов Смолевичского районного отдела внутренних дел Юрий Саперов.

Тесную взаимосвязь РОВД с организациями, учреждениями и предприятиями города и района подтверждает то, что в праздничный день многие руководители передавали милиционерам свои поздравления и вручали подарки и благодарности.

Все мероприятие сопровождалось насыщенной концертной программой, в которой приняли участие не только артисты и коллективы города и района, но и сотрудники РОВД. Так, начальник уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности майор милиции Дмитрий Курсевич поздравил коллег, исполнив песню, посвященную милиционерам. А завершилось мероприятие исполнением песни «За День милиции».

Смолевичский районный отдел внутренних дел сегодня – это надежное и современное подразделение Министерства внутренних дел РБ, наши милиционеры надежно и ответственно берегут покой людей, обеспечивая нам мирную и спокойную жизнь, им подвластно выполнение задач любой сложности и мы гордимся вами – сотрудники Смолевичского РОВД.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.



