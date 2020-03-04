Фитнес-джампингу в Пинске - 3 года

Источник материала: Пинский Вестник

Три года назад в фитнес-студии «Грация» при ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества» стали развивать новое для Пинска направление в фитнес культуре – джампинг. Освоила и получила сертификат на грамотное преподавание столь эффективного, динамичного и, достаточно, веселого вида фитнеса Екатерина Белехова.







В честь «дня рождения» любимого джампинга девчонки вышли с мини-батутами на сцену центра, куда пришло гораздо больше «спортсменок», чем предполагает занятие. В зале собрались те, кто три года назад заинтересовался джампингом, кто поддержал его развитие и не побоялся продемонстрировать его изюминку и несомненную пользу просто прохожим (девчонки выступали на площади Ленина, на площадках в городском парке культуры и отдыха, перед центром культуры и творчества). Они с удовольствием вспомнили программу упражнений, с которыми начинали джампинг три года назад. Оказалось, что тело помнит и с легкостью подхватывает динамичные и интенсивные упражнения.







Во время трехчасового джампинг-марафона не только прыгали, но и делились воспоминаниями-ощущениями от первых занятий, отметили удивительное качество джампинга – отсутствие боли в мышцах, хотя только за минуту на батуте совершается более 120 прыжков!

Пришедшие на праздник здорового образа жизни в очередной раз убедились, что фитнес-культура будь то джампинг, пилатес, йога в гамаке или другие направления фитнес-индустрии, которые практикуют в фитнес-студии «Грация» это навсегда!

Ася ТЕРЛЕЦКАЯ

Фото из архива студии фитнеса «Грация»