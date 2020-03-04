Горецкие наездницы завоевали четыре первых места на соревнованиях в Могилеве

Источник материала: Горецкий вестник

Воспитанницы отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ — Анастасия Фролова на лошади Магелан и Ксения Геллер на Эвересте — выступили на соревнованиях по преодолению препятствий в Могилеве.





В первый день горецкие наездницы завоевали три золотых медали в различных номинациях. На второй день соревнований Ксения Геллер заняла еще одно первое место.