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Горецкие наездницы завоевали четыре первых места на соревнованиях в Могилеве
04.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Воспитанницы отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ — Анастасия Фролова на лошади Магелан и Ксения Геллер на Эвересте — выступили на соревнованиях по преодолению препятствий в Могилеве.
В первый день горецкие наездницы завоевали три золотых медали в различных номинациях. На второй день соревнований Ксения Геллер заняла еще одно первое место.
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Воспитанницы отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ — Анастасия Фролова на лошади Магелан и Ксения Геллер на Эвересте — выступили на соревнованиях по...
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