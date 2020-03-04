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Горецкие наездницы завоевали четыре первых места на соревнованиях в Могилеве

04.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Воспитанницы отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ — Анастасия Фролова на лошади Магелан и Ксения Геллер на Эвересте — выступили на соревнованиях по преодолению препятствий в Могилеве.

 

Горецкие наездницы завоевали четыре первых места на соревнованиях в Могилеве
Анастасия Фролова на Магелане и Ксения Геллер на Эвересте.

 

В первый день горецкие наездницы завоевали три золотых медали в различных номинациях. На второй день соревнований Ксения Геллер заняла еще одно первое место.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Воспитанницы отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ — Анастасия Фролова на лошади Магелан и Ксения Геллер на Эвересте — выступили на соревнованиях по...
 
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