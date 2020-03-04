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В Беларуси могут вести «кредитные каникулы»
04.03.2020 10:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Поправки ожидают Банковский кодекс Беларуси.
«Предлагается в рамках подготовки законопроекта проработать вопрос и при необходимости закрепить в кодексе нормы о предоставлении льготного периода физическому лицу по кредитному договору, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой (так называемых ипотечных каникул), а также в отношении других кредитов, в том числе потребительских», - собщает
Чтобы защитить права и законные интересы потребителей банковских и других финансовых услуг, также предлагается закрепить в кодексе предельные размеры неустойки, штрафа, пени и других платежей, которые могут быть применены банком к кредитополучателю за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по кредитному договору.
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Возможность предоставления «кредитных каникул» в нашей стране прорабатывается.
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