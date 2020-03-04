О неиспользовании домов для проживания

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что комиссией по обследованию состояния жилых домов проведен визуальный осмотр домов, указывающих на их неиспользование для проживания в течение длительного времени (более трех лет).

По Городейскому сельскому исполнительному комитету:

аг. Островки, ул. Зелёная, д. 35, собственник — Яскеляйнене Ядвига Павловна, срок непроживания в доме — более 10 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, электроэнергию, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома 4,50 х 7,00 м, дата ввода в эксплуатацию —1952 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — сарай, колодец, земельный участок — 0,40 га;

д. Галовцы, ул. Ленина, д. 6, предполагаемая наследница — Шлык Ольга Николаевна, срок непроживания в доме — более 10 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома 8,72 х 5,70 м, дата ввода в эксплуатацию — 1920 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — колодец, земельный участок — 0,45 га.

д. Галовцы, ул. Ленина, д. 33, предполагаемые наследники — Шустал Сергей Сергеевич, Шустал Ростислав Сергеевич, срок непроживания в доме — более 10 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома 8,55 х 5,68 м, дата ввода в эксплуатацию — 1956 год, деревянный, одноэтажный, одноквартирный жилой дом с дощатой пристройкой, хозяйственные постройки — колодец, погреб, земельный участок — 0,45 га.

д. Галовцы, ул. Ленина, д. 41, предполагаемые наследники — Мойсеня Викентий Викентьевич, Нагорная Мария Викентьевна, Мойсеня Иван Викентьевич, срок непроживания в доме — более 12 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома 4,50 х 7,00 м, дата ввода в эксплуатацию — 1960 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — колодец, земельный участок — 0,45 га.

д. Янчицы, д. 17А, предполагаемые наследники — Жерко Елена Клементьевна, Жерко Ольга Станиславовна, срок непроживания в доме — с 2003 года, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома 5,00 х 8,00 м, дата ввода в эксплуатацию — 1918 год, деревянный, одноэтажный дом с верандой, хозяйственные постройки — погреб, земельный участок — 0,35 га.

д. Макаши, ул. Луговая, д. 5, собственник — Янович Михаил Викторович, срок непроживания в доме — более 9 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома 6,00 х 16,00 м, дата ввода в эксплуатацию — не установлена, деревянный, одноэтажный дом с верандой, пристройкой, хозяйственные постройки — два сарая, навес, земельный участок — 0,25 га.

В течение одного месяца с момента опубликования данного объявления, заинтересованных лиц просим уведомить Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Советская, 1) или Городейский сельский исполнительный комитет (222610, г.п. Городея, ул. Крупской, 3) о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме.

В противном случае, согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах», дома будут включены в реестр пустующих домов, в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность соответствующей административно-территориальной единицы.

Заместитель председателя

Несвижского райисполкома

М.В. АФАНАСИК.