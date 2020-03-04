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Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

04.03.2020 11:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для успешного развития внутреннего туризма необходимо объединить усилия законодателей, поставщиков услуг и инвесторов.

К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира».

Насколько наши люди охотно путешествуют внутри своей страны?

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Появился какой-то тренд и мода на внутренний туризм.

Что мешает нам изучить неизвестные достопримечательности и открыть страну заново?

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Если смотреть отдельно каждый объект, как ни парадоксально, даже сегодня отсутствует информация.

Узнаем, почему туроператоры не спешат возить экскурсии по неизданным маршрутам.

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для того чтобы по новому маршруту повести какую-то экскурсию, конечно же, нужна инфраструктура в республике.

И с какими трудностями могут столкнуться путешественники.

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Не хватает места для наших соседей с Запада. Теперь нам самим, белорусам, не хватает места для того, чтобы отдохнуть в этих регионах.

Поговорим о проблемах тех, кто организовывает отдых.

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Мне падаецца, што ў нейкім сэнсе вельмі важна не мяшаць.

И обсудим, почему нельзя разбогатеть на туристическом бизнесе.

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Для агроусадеб сегодня это не тот случай, где можно заработать, хотя бы держаться на плаву.

Поговорим о том, насколько важен внутренний туризм для образа страны в мире.

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Гэта яшчэ і элемент прэстыжу, і элемент дзяржаўнай ідэалогіі, элемент патрыятычнага вахавання.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» 4 марта сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Люди в материале: Людмила Макарина-Кибак, Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. Для успешного развития внутреннего туризма необходимо объединить усилия законодателей, поставщиков услуг и инвесторов. К такому мнению пришли...
 
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