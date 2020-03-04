ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Транспортная инспекция рассказала, где пользователям получить полную информацию о платных участках дорог Беларуси

04.03.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Транспортная инспекция рассказала, где пользователям получить полную информацию о платных участках дорог Беларуси
Где получить информацию о платных участках дорог в Республике Беларусь? На этот вопрос корреспонденту pinsknews.by ответил начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк.

– Республика Беларусь в любое время года пользуется популярностью иностранных туристов. Хотелось бы дать небольшие рекомендации гостям нашего города, и всей нашей страны в целом, о проезде по платным автомобильным дорогам республики, чтобы в дальнейшем избежать неприятных ситуаций и не испортить приятных впечатлений от пребывания в нашей стране, – сказал Сергей Солоснюк.

Так, в приграничных зонах, на автомобильных пунктах пропуска установлены информационные щиты – дорожные знаки индивидуального проектирования с указанием платных сегментов дорог Беларуси и категории транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате.

На некоторых автомобильных пунктах пропуска с высокой интенсивностью движения, дополнительно установлены информационные щиты – дорожные знаки индивидуального проектирования размером 3×6 метров, выполненные на световозвращающей плёнке, с указанием платных сегментов дорог Беларуси, категорий транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате, и расстояния до ближайшего пункта обслуживания клиентов BelToll.

Подробный список участков платных дорог находится на сайте http://www.beltoll.by/

Сергей Солоснюк напомнил также, что всю информацию о категориях транспортных средств, в отношении которых установлена плата за проезд, и действующих тарифах по требованию пользователей платной дороги предоставляют обслуживающие организации.

Тарифы:

  • механические транспортные средства с допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно — 0,040 EURO/km
  • механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 2 оси — 0,090 EURO/km
  • механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 3 оси — 0,115 EURO/km
  • механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 4 оси и более — 0,145 EURO/km

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Где получить информацию о платных участках дорог в Республике Беларусь? На этот вопрос корреспонденту pinsknews.by ответил начальник регионального отдела контроля...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси уже шесть человек заразились коронавирусом. Самое актуальное по теме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика