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Транспортная инспекция рассказала, где пользователям получить полную информацию о платных участках дорог Беларуси
04.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, в приграничных зонах, на автомобильных пунктах пропуска установлены информационные щиты – дорожные знаки индивидуального проектирования с указанием платных сегментов дорог Беларуси и категории транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате.
На некоторых автомобильных пунктах пропуска с высокой интенсивностью движения, дополнительно установлены информационные щиты – дорожные знаки индивидуального проектирования размером 3×6 метров, выполненные на световозвращающей плёнке, с указанием платных сегментов дорог Беларуси, категорий транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате, и расстояния до ближайшего пункта обслуживания клиентов BelToll.
Подробный список участков платных дорог находится на сайте
Сергей Солоснюк напомнил также, что всю информацию о категориях транспортных средств, в отношении которых установлена плата за проезд, и действующих тарифах по требованию пользователей платной дороги предоставляют обслуживающие организации.
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Транспортная инспекция рассказала, где пользователям получить полную информацию о платных участках дорог Беларуси
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