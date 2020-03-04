Транспортная инспекция рассказала, где пользователям получить полную информацию о платных участках дорог Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Где получить информацию о платных участках дорог в Республике Беларусь? На этот вопрос корреспонденту pinsknews.by ответил начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк.

– Республика Беларусь в любое время года пользуется популярностью иностранных туристов. Хотелось бы дать небольшие рекомендации гостям нашего города, и всей нашей страны в целом, о проезде по платным автомобильным дорогам республики, чтобы в дальнейшем избежать неприятных ситуаций и не испортить приятных впечатлений от пребывания в нашей стране, – сказал Сергей Солоснюк.

Так, в приграничных зонах, на автомобильных пунктах пропуска установлены информационные щиты – дорожные знаки индивидуального проектирования с указанием платных сегментов дорог Беларуси и категории транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате.

На некоторых автомобильных пунктах пропуска с высокой интенсивностью движения, дополнительно установлены информационные щиты – дорожные знаки индивидуального проектирования размером 3×6 метров, выполненные на световозвращающей плёнке, с указанием платных сегментов дорог Беларуси, категорий транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате, и расстояния до ближайшего пункта обслуживания клиентов BelToll.

Подробный список участков платных дорог находится на сайте http://www.beltoll.by/

Сергей Солоснюк напомнил также, что всю информацию о категориях транспортных средств, в отношении которых установлена плата за проезд, и действующих тарифах по требованию пользователей платной дороги предоставляют обслуживающие организации.

Тарифы:

механические транспортные средства с допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно — 0,040 EURO/km

механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 2 оси — 0,090 EURO/km

механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 3 оси — 0,115 EURO/km

механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 4 оси и более — 0,145 EURO/km