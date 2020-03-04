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Подтвердились еще 2 случая: число заболевших коронавирусом выросло до шести
Источник материала: Партизан
Минздрав Беларуси подтвердил лабораторно еще два случая COVID-19
фото носит иллюстративный характер
Таким образом новым коронавирусом изаражены 6 человек в стране: четыре в Минске, два в Витебской области
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Минздрав Беларуси подтвердил лабораторно еще два случая COVID-19
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