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У россиянина в Беларуси изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции

04.03.2020 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

У россиянина в Беларуси изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции
Фото из открытых источников

В кабине транспортного средства обнаружена коробка с двадцатью бутылками спиртных напитков.

После дальнейшего осмотра в кузове автомобиля был найден «тайник», в котором находились 24 пластиковые емкости объемом по пять литров каждая со спиртосодержащей жидкостью и еще 964 бутылки с алкоголем, упакованные в коробки, производства РФ без соответствующих документов, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По словам водителя, груз объёмом 612 литров предназначался для личного пользования.

Спиртосодержащая жидкость стоимостью около 1200 рублей изъята.

В отношении фигуранта составлен административный протокол по ч. 2 статьи 12.27 КоАП Республики Беларусь. 

У россиянина в Беларуси изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции
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Теги: Минск
 
 
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