У россиянина в Беларуси изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции

В кабине транспортного средства обнаружена коробка с двадцатью бутылками спиртных напитков.
После дальнейшего осмотра в кузове автомобиля был найден «тайник», в котором находились 24 пластиковые емкости объемом по пять литров каждая со спиртосодержащей жидкостью и еще 964 бутылки с алкоголем, упакованные в коробки, производства РФ без соответствующих документов, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
По словам водителя, груз объёмом 612 литров предназначался для личного пользования.
Спиртосодержащая жидкость стоимостью около 1200 рублей изъята.
В отношении фигуранта составлен административный протокол по ч. 2 статьи 12.27 КоАП Республики Беларусь.