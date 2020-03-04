У россиянина в Беларуси изъяли более 600 л спиртосодержащей продукции

Источник материала: Аргументы и факты

В кабине транспортного средства обнаружена коробка с двадцатью бутылками спиртных напитков.

После дальнейшего осмотра в кузове автомобиля был найден «тайник», в котором находились 24 пластиковые емкости объемом по пять литров каждая со спиртосодержащей жидкостью и еще 964 бутылки с алкоголем, упакованные в коробки, производства РФ без соответствующих документов, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По словам водителя, груз объёмом 612 литров предназначался для личного пользования.

Спиртосодержащая жидкость стоимостью около 1200 рублей изъята.