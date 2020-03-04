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Два года обернулись ложью. Женщина рассказала драматичную, но забавную историю о растении
Источник материала: СТВ
Женщина два года ухаживала за домашним растением и гордилась тем, насколько хорошо оно выглядит. Однако всё это оказалось ложью.
Как
Уилкес очень усердно заботилась о своём зелёном друге, у женщины был целый план полива. Кэли так сильно любила суккулент, что поливала его только сама, не доверяя это важное дело никому другому.
Спустя два года заботы Уилкес захотела пересадить растение, поскольку увидела идеальный горшок для своего идеального суккулента. Женщина вынула растение из горшка, в котором купила его и… обнаружила что два года жизни были наполнены ложью. Суккулент оказался искусственным.
«Я вложила столько любви в этот цветок! Я мыла его листочки. Приложила много усилий, чтобы он продолжал выглядеть идеально, а он полностью пластиковый! Как я могла не знать этого? Я вытащила его из контейнера, он был посажен в пенопласт, с приклеенным сверху песком!» – эмоционально поделилась своими переживаниями Кэли.
Пользователи соцсети подбодрили женщину, заметив, что она такая не одна. Кроме того, эта история стала вирусной, и Уилкес прислали настоящие растения, чтобы она могла заботиться о них.
Хотя Кэли пришлось испытать разочарование, теперь она узнала правду о том, что с растением был подвох.
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Женщина два года ухаживала за домашним растением и гордилась тем, насколько хорошо оно выглядит. Однако всё это оказалось ложью. Как рассказала на своей странице...
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