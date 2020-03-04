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В Беларуси в 2019 году родились 15 троен
04.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В 2019 году в Беларуси родились 15 троен, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.
«В 2019 году были приняты 1071 многоплодные роды. В структуре всех родов они составили 1,2%. У нас родились 15 троен, — рассказала Людмила Кеда. — В настоящий момент, учитывая снижение количества женщин репродуктивного возраста, внимание уделяется сохранению здоровья женщин. Одно из направлений, над которым работают медики, — это, конечно же, уменьшение числа абортов».
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В 2019 году в Беларуси родились 15 троен, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила...
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