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В Беларуси в 2019 году родились 15 троен

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси в 2019 году родились 15 троен

В 2019 году в Беларуси родились 15 троен, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2019 году были приняты 1071 многоплодные роды. В структуре всех родов они составили 1,2%. У нас родились 15 троен, — рассказала Людмила Кеда. — В настоящий момент, учитывая снижение количества женщин репродуктивного возраста, внимание уделяется сохранению здоровья женщин. Одно из направлений, над которым работают медики, — это, конечно же, уменьшение числа абортов».

https://www.belta.by/

 
 
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В 2019 году в Беларуси родились 15 троен, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила...
 
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