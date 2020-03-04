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Коронавирус: когда впервые появился, какое животное могло передать и выживает ли на фруктах из Китая?

04.03.2020 11:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В студии программы «Большой город» доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Светлана Лукашик.  

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Вы – врач. При этом Вы преподаете. Как часто вы обсуждаете тему коронавируса в своих профессиональных кругах? Все-таки, у вас более профессиональное мнение, не такое, как у нас – обывателей.

Коронавирус: когда впервые появился, какое животное могло передать и выживает ли на фруктах из Китая?

Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:
Вообще, вопрос вирусных инфекций всегда очень интересен и с профессиональной точки зрения. И всегда приходится слышать какие-то мифы и какие-то легенды, которые окружают вирусы, в том числе респираторные вирусы. И в этом нет ничего удивительного. Потому что мы все живем в окружении различного рода возбудителей. Вирусы – вообще, очень древние, сосуществующие с нами вот такие патогены. Очень долго спорили по поводу того, откуда они взялись. В настоящее время считается, что у них есть один-единственный прародитель. В переводе с латинского языка вирус переводится, как яд. И этот тот возбудитель, который не может существовать вне живого организма человека.

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Светлана Лукашик:
Что касается непосредственно коронавирусов, то до недавнего времени они не представляли такой уж значительной опасности ни для животных, ни для людей.

Существовало четкое убеждение по поводу того, что коронавирусы очень часто способны инфицировать животных и вызывать у них заболевание, и коронавирусной инфекцией могут болеть, например, грызуны, кошки, ежи, киты и даже отдельные виды рыб. И в структуре респираторных вирусных инфекций коронавирусная инфекция занимала где-то примерно 14% в сезон. Но пришел XXI век, и оказалось, что вирус вирусу – рознь.

Коронавирус: когда впервые появился, какое животное могло передать и выживает ли на фруктах из Китая?

Светлана Лукашик:
В XXI веке на арену вышли так называемые бета-коронные вирусы, которые вызвали три значительные вспышки, которые нас всех, наверное, очень многому научили. Первая из них была в 2002 году. Эту вспышку удалось ликвидировать в первые полгода. И как-то это всех очень успокоило. Большинство экспертов сходились во мнении о том, что такая коронавирусная инфекция, вероятнее всего, больше не вернется. Но вот пришел 2012 год, и коронавирус опять о себе заявил. Безусловно и эта эпидемия была ликвидирована. Но в этой ситуации задумались о производстве вакцины. И с этого периода, собственно говоря, в отношении коронавирусов эта вакцина начала разрабатываться.

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Илона Волынец:
То есть, казалось бы, человечество уже сталкивалось с подобным не раз. Но сейчас ученые по-прежнему спорят, по-прежнему не могут найти источник этого вируса. Почему?

Светлана Лукашик:
Сложные, на самом деле, взаимоотношения вируса и живого микроорганизма. И вы видите, что в данном конкретном случае вирусы, все-таки, являются теми паразитами, которые являются патогенными не только для животных, но и для человека. В этой ситуации вирус пошел тоже по накатанному пути. Он в естественном своем резервуаре существовал в тех же летучих мышах. И на сегодняшний день промежуточным хозяином, который передал этот вирус, обсуждается о том, что это, может быть, панголины. Вот очень милые животные китайские, которые существуют и в дикой природе. Но, тем не менее, наверное, в организме этих животных вирус мутировал и передался тоже на человека.

Коронавирус: когда впервые появился, какое животное могло передать и выживает ли на фруктах из Китая?

Илона Волынец:
Но это только версия или это уже, все-таки, подтвержденная информация?

Светлана Лукашик:
Можно думать о том, что этот вариант очень вероятен.

Илона Волынец:
В Интернете очень много информации про коронавирус, много фейков, столько мифов, что коронавирус может передаваться через посылки из Китая, через бананы. Уже столько всего написано, а чему верить?

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Светлана Лукашик:
Верить достоверной информации. Она заключается в том, что на сегодняшний день, все-таки, считается, что коронавирус не настолько стоек, чтобы он мог пережить в течение длительного промежутка времени. А именно длительно пересылаются посылки из Китая. И в том числе, и фрукты, наверное, тоже приходят не за один день. Поэтому возможность инфицироваться через такие предметы очень маловероятна.

Люди в материале: Светлана Лукашик

 
Теги: Минск
 
 
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В студии программы «Большой город» – доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Светлана Лукашик.   Илона Волынец,...
 
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