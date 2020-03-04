ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правовые последствия совершения малолетними преступлений!

04.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Правовые последствия совершения малолетними преступлений!

Проанализировав оперативную обстановку среди несовершеннолетних на территории Шарковщинского района, можно сделать вывод, что за январь – февраль 2020 года увеличилось с 0 до 2 количество совершенных преступлений малолетними, не достигших возраста, с которого наступает ответственность. За текущий период двумя малолетними на территории Шарковщинского района было совершенно преступление, предусмотренное ч. 1 ст.202 УК Республики Беларусь (нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан), а именно, в вечернее время, воспользовавшись отсутствием хозяев, путем выставления оконной рамы, проникли в дом, принадлежащий гражданке К. Данный дом использовался хозяевами как дача и постоянно в нем никто не проживал. Учитывая то, что малолетние не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, то в отношении их законных представителей был начат административный процесс по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде предупреждения, либо наложение штрафа в размере до 10 базовых величин (1 базовая величина составляет 27 рублей НБ РБ), а за такие же действия, совершенные повторно в течение года, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 до 20 базовых величин. С малолетними, совершившими преступления, но не достигших возраста, с которого наступает ответственность, инспекцией по делам несовершеннолетних будет организована индивидуальная профилактическая работа.

В целях предупреждения преступлений среди несовершеннолетних хотелось бы акцентировать внимание на недопустимость нарушения неприкосновенности жилища и иных владений граждан, а также на возраст привлечения к уголовной ответственности. Руководствуясь ст. 27 УК Республики Беларусь уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 27 УК Республики Беларусь, возраст которых начинается с 14 лет.

И. МАЦКЕВИЧ, ст. УИ ИДН Шарковщинского РОВД.

Comments are closed.

« З музыкай, песнямі, жартамі і, канечне, з блінамі адсвяткавалі Масленіцу ў Вялікім Сяле
Літаратурная гадзіна, прысвечаная 85-годдзю народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, прайшла ў дзіцячай бібліятэцы »
Новости дня
Новости разные
 
Заключенные затопили тюремный двор, чтобы поплавать, и сняли итог на видео. Вот, что у них вышло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика