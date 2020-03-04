Правовые последствия совершения малолетними преступлений!

Источник материала: Клiч Радзiмы

Проанализировав оперативную обстановку среди несовершеннолетних на территории Шарковщинского района, можно сделать вывод, что за январь – февраль 2020 года увеличилось с 0 до 2 количество совершенных преступлений малолетними, не достигших возраста, с которого наступает ответственность. За текущий период двумя малолетними на территории Шарковщинского района было совершенно преступление, предусмотренное ч. 1 ст.202 УК Республики Беларусь (нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан), а именно, в вечернее время, воспользовавшись отсутствием хозяев, путем выставления оконной рамы, проникли в дом, принадлежащий гражданке К. Данный дом использовался хозяевами как дача и постоянно в нем никто не проживал. Учитывая то, что малолетние не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, то в отношении их законных представителей был начат административный процесс по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде предупреждения, либо наложение штрафа в размере до 10 базовых величин (1 базовая величина составляет 27 рублей НБ РБ), а за такие же действия, совершенные повторно в течение года, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 до 20 базовых величин. С малолетними, совершившими преступления, но не достигших возраста, с которого наступает ответственность, инспекцией по делам несовершеннолетних будет организована индивидуальная профилактическая работа.

В целях предупреждения преступлений среди несовершеннолетних хотелось бы акцентировать внимание на недопустимость нарушения неприкосновенности жилища и иных владений граждан, а также на возраст привлечения к уголовной ответственности. Руководствуясь ст. 27 УК Республики Беларусь уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 27 УК Республики Беларусь, возраст которых начинается с 14 лет.

И. МАЦКЕВИЧ, ст. УИ ИДН Шарковщинского РОВД.