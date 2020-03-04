6 марта в Слуцком райисполкоме пройдет прием граждан по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций

Источник материала: Слуцк Город

6 марта 2020 года с 9.00 до 11.00 в Слуцком районном исполнительном комитете (г. Слуцк, ул.Ленина, 189, каб. 212) прием граждан по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. №27.

Прием проведет председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Красовская Тамара Петровна, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Апринич Татьяна Валентиновна, заместитель председателя Слуцкого райисполкома Чернушевич Наталья Викентьевна.