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Кэти Перри и Орландо Блум ждут ребенка

05.03.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новость о своей беременности 35-летняя певица Кэти Перри сообщила довольно оригинально — звезда представила видеоклип на новую песню Never Worn White, в котором продемонстрировала округлившийся живот. Впрочем, делать поспешные выводы поклонники не стали (это мог быть просто образ), однако сама Перри вскоре подтвердила, что готовится к рождению первенца. После премьеры видео она вышла в прямой эфир в своем инстаграме, где рассказала, что они с Орландо Блумом скоро станут родителями, передает spletnik.ru.

Она призналась, что это, вероятно, был самый долгий секрет, который ей приходилось когда-либо хранить, а также добавила, что роды состоятся этим летом.

Перри также призналась, что во время беременности у нее поменялись некоторые пищевые пристрастия: она полюбила все острое и даже носит с собой в сумочке соус табаско, а вот говядина у нее вызывает отвращение.


Для Кэти Перри этот ребенок станет первым, а вот ее 43-летний возлюбленный Орландо Блум уже воспитывает девятилетнего сына Флинна от брака с Мирандой Керр. С певицей актер встречается уже около четырех лет, хотя они на время и расставались.

Год назад, на день святого Валентина, Орландо сделал возлюбленной предложение, и она ответила согласием, однако свадьбы пока не было. Возможно, беременность певицы ускорит этот процесс.

 
Теги: Новости
 
 
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