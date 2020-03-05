Кэти Перри и Орландо Блум ждут ребенка

Источник материала: Tut.by

Новость о своей беременности 35-летняя певица Кэти Перри сообщила довольно оригинально — звезда представила видеоклип на новую песню Never Worn White, в котором продемонстрировала округлившийся живот. Впрочем, делать поспешные выводы поклонники не стали (это мог быть просто образ), однако сама Перри вскоре подтвердила, что готовится к рождению первенца. После премьеры видео она вышла в прямой эфир в своем инстаграме, где рассказала, что они с Орландо Блумом скоро станут родителями, передает spletnik.ru.

Она призналась, что это, вероятно, был самый долгий секрет, который ей приходилось когда-либо хранить, а также добавила, что роды состоятся этим летом.

Перри также призналась, что во время беременности у нее поменялись некоторые пищевые пристрастия: она полюбила все острое и даже носит с собой в сумочке соус табаско, а вот говядина у нее вызывает отвращение.





Для Кэти Перри этот ребенок станет первым, а вот ее 43-летний возлюбленный Орландо Блум уже воспитывает девятилетнего сына Флинна от брака с Мирандой Керр. С певицей актер встречается уже около четырех лет, хотя они на время и расставались.

Год назад, на день святого Валентина, Орландо сделал возлюбленной предложение, и она ответила согласием, однако свадьбы пока не было. Возможно, беременность певицы ускорит этот процесс.