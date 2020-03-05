В Гомель пришел каршеринг. Рассказываем, как это работает и сколько стоит

Источник материала: Tut.by

Услугами каршеринга теперь можно воспользоваться и в Гомеле. 5 марта в городе появился сервис с поминутной или посуточной арендой автомобилей Anytime. Рассказываем, как это работает.



Фото: Олег Киндар

Что такое каршеринг?

Этим английским словом (car sharing — буквально, «поделить автомобиль») называют услугу краткосрочной аренды машины

Мы уже не раз писали о сервисе, который получил широкое распространение на Западе и успешно развивается в России. В Москве каршеринг работает уже более пяти лет, в Минске — почти два года, количество сервисов и автомобилей постоянно растет.

В теории использование одного автомобиля несколькими людьми должно привести к снижению общего количества авто на дорогах. В этом и был изначальный смысл каршеринга.

Как это работает?

Для использования сервиса нужно установить приложение на смартфон, «привязать» к нему свою карту. Зарегистрироваться в системе и прикрепить к своему профилю фотодоказательства: ваше водительское удостоверение (с двух сторон) и основные страницы паспорта. Также с этими документами нужно сделать селфи. Уже потом, после ругистрации, через мобильный телефон можно искать и бронировать автомобиль, открывать, заводить и закрывать его. Все работает через приложение на смартфоне. Брать и оставлять автомобиль можно в любом месте зоны действия сервиса.

Какие машины будут в Гомеле?

Пока — 20 новеньких Volkswagen Polo. В Минске, кстати, такие же, плюс Geely Emgrand и несколько премиальных - всего более 400 автомобилей. К концу 2020 года компания собирается увеличить количество арендных авто в Гомеле до ста. В целом же емкость гомельского рынка каршеринга оценивается в 600−800 автомобилей — именно столько может полностью покрыть город и дать вам возможность найти свободную машину за пять минут.

Сколько это стоит?

Стоимость минуты аренды — 0,3 рубля. В Минске, кстати, столько же. Более того, в Anytime общая база пользователей. Это означает, что, зарегистрировавшись в приложении, можно пользоваться сервисом во всех городах, где присутствует каршеринг. На арендованном автомобиле можно ездить по всей Беларуси, но оставить машину можно только в зоне охвата — то есть в Минске или Гомеле.

Кстати, мы как-то считали, что выгоднее: ездить на своем автомобиле, на такси или пользоваться каршерингом — смотрите сами .

А если я попаду в аварию?

Увы, в договоре с сервисом до раздела со штрафными санкциями пользователи добираются редко. Давайте поможем разобраться , кто, за что и сколько заплатит в случае нештатной ситуации на машине Anytime.

Имейте в виду, что в случае возникновения у арендодателя подозрений в недобросовестности действий клиента (в том числе угон, ДТП или другие нарушения) компания имеет право без получения дополнительного согласия клиента списать с его счета 1500 рублей.

Штраф за ДТП, совершенное по вине пользователя, тоже составляет 1500 рублей. Но это максимальная сумма, которую могут списать с клиента.

Одно из «тяжких» нарушений правил пользования каршерингом — передача автомобиля третьим лицам. В этом случае клиент оплачивает арендодателю штраф в размере 5 тыс. рублей, а также возмещает в полном объеме ущерб, причиненный автомобилю.

Такую же сумму придется уплатить, если пользователь находился за рулем (в том числе управлял арендованным автомобилем) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения и/или отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по требованию сотрудников ГАИ.

Те же 5 тыс. пользователь заплатит, если не сообщит об утере, изъятии и/или лишении водительского удостоверения. Также придется оплатить все дополнительные расходы компании, связанные с последствиями от утери, изъятия и/или лишения водительского удостоверения клиента. В случае конфискации авто по статье за «пьянку» клиент возмещает полную стоимость автомобиля, а также уплачивает штраф в размере 10 тыс. рублей.

За преднамеренную езду в управляемых и неуправляемых заносах, а также за экстремальное или опасное вождение, использование автомобиля в спортивных соревнованиях, придется уплатить тысячу рублей и возместить весь причиненный ущерб, если таковой будет.

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