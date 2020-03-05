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Непыльная работа: ТОП направлений для трудоустройства высокопоставленных чиновников
Источник материала: Партизан
Оставив госслужбу, бывшие шишки из правительства, как правило, не отличаются разнообразием в выборе следующего места работы.
На днях внезапно без работы остался Игорь Ляшенко, который поработал вице-премьером всего полтора года. Какая судьба его может ожидать? Существует два основных варианта: остаться на госслужбе или уйти из нее.
Многие из чиновников проводят во власти всю жизнь: если даже их уволили с высокого поста за просчеты и огрехи, то им обычно все равно предлагают другие должности. Так бывшие важные вертикальщики начинают работать послами, депутатами или попадают в руководство менее значимых органов власти.
Но что происходит с чиновниками, если они оставляют госслужбу? Изучив примеры из современности и прошлого,
Работа в руководстве банков
Если чиновник во время деятельности на высоком посту не прогневил Александра Лукашенко, то уйдя с госслужбы он может рассчитывать на хлебную, но не пыльную работу в банке.
Так бывший премьер-министр Андрей Кобяков смог после увольнения устроиться независимым директором «Белгазпромбанка». Другой экс-руководитель правительства Сергей Сидорский, по некоторым сведениям, работает советником в Евразийском банке развития.
Экс-министр иностранных дел и глава Администрации президента Урал Латыпов – независимый директор в «Альфа-банке».
Бывший руководитель Нацбанка, вице-премьер и Герой Беларуси Петр Прокопович до сих пор возглавляет наблюдательный совет «БПС-Сбербанка».
Еще один экс-руководитель Нацбанка Надежда Ермакова – независимый директор банка «БелВЭБ».
Но везет так, конечно, не всем, а только самым «заслуженным» с точки зрения Лукашенко номенклатурщикам.
Работа на бизнес
До 2010-х высокопоставленные чиновники при уходе с госслужбы очень часто покидали и саму Беларусь – чтобы устроиться на работу в российские бизнес-структуры, где им предлагали приличные заработки.
Например, так поступили бывшие министр внутренних дел Владимир Наумов и председатель КГБ Леонид Ерин.
Но за последнее десятилетие бывшие чиновники все чаще стали оставаться в Беларуси.
Экс-руководитель КГБ Вадим Зайцев работает гендиректором «Космос ТВ».
Бывший министр по налогам и сборам Владимир Полуян смог найти работу в «Евроопте», где стал руководить профсоюзом.
Экс-руководитель МИД Сергей Мартынов трудится в Беларуси спецпредставителем «Русснефти» Михаила Гуцериева.
Когда министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича со скандалом отправили в отставку, он быстро смог устроиться в холдинг «Амкодор» заместителем гендиректора по производству и качеству. Правда, надолго там не задержался.
Поговаривают, что белорусский бизнес нанял на работу и бывшего "губернатора" Семена Шапиро.
Работа в руководстве спортом
Многие высокопоставленные чиновники, уйдя с госслужбы, находят себе пристанище в сфере спорта.
В Беларуси собственно спортивных менеджеров очень немного – по советской традиции считается, что этой областью легко могут руководить бывшие номенклатурщики и отставники из силовых структур, пусть ранее им в работе со спортом сталкиваться и не приходилось.
Самый свежий пример такого назначения – бывший госсекретарь Совета безопасности Александр Межуев стал директором Брестского гандбольного клуба имени А. П. Мешкова.
Кстати, гандбольную федерацию с давших пор возглавляет Владимир Коноплев, бывший председатель Палаты Представителей и соратник Александра Лукашенко.
Еще один из недавних примеров – уволенный со скандалом бывший замминистра МЧС и министра спорта Александр Шамко устроился заместителем председателя Федерации шахмат.
Работа в вузах
Бывший высокопоставленный чиновник на преподавательской работе – классическая ситуация для Беларуси. Вот несколько примеров.
Экс-генпрокурор Григорий Василевич заведует кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ. Бывший вице-премьер Анатолий Тозик трудится при том же БГУ директором Республиканского института китаеведения им. Конфуция.
Экс-министру обороны, госсекретарю Совбеза и Госпогранкомитета Леониду Мальцеву недавно доверили руководить Институтом государственной службы Академии управления при президенте.
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Оставив госслужбу, бывшие шишки из правительства, как правило, не отличаются разнообразием в выборе следующего места работы.
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