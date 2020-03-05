Непыльная работа: ТОП направлений для трудоустройства высокопоставленных чиновников

На днях внезапно без работы остался Игорь Ляшенко, который поработал вице-премьером всего полтора года. Какая судьба его может ожидать? Существует два основных варианта: остаться на госслужбе или уйти из нее.





Многие из чиновников проводят во власти всю жизнь: если даже их уволили с высокого поста за просчеты и огрехи, то им обычно все равно предлагают другие должности. Так бывшие важные вертикальщики начинают работать послами, депутатами или попадают в руководство менее значимых органов власти.





UDF.BY выделил четыре популярных направления для их трудоустройства. Но что происходит с чиновниками, если они оставляют госслужбу? Изучив примеры из современности и прошлого,выделил четыре популярных направления для их трудоустройства.





Работа в руководстве банков

Если чиновник во время деятельности на высоком посту не прогневил Александра Лукашенко, то уйдя с госслужбы он может рассчитывать на хлебную, но не пыльную работу в банке.





Так бывший премьер-министр Андрей Кобяков смог после увольнения устроиться независимым директором «Белгазпромбанка». Другой экс-руководитель правительства Сергей Сидорский, по некоторым сведениям, работает советником в Евразийском банке развития.





Экс-министр иностранных дел и глава Администрации президента Урал Латыпов – независимый директор в «Альфа-банке».





Бывший руководитель Нацбанка, вице-премьер и Герой Беларуси Петр Прокопович до сих пор возглавляет наблюдательный совет «БПС-Сбербанка».





Еще один экс-руководитель Нацбанка Надежда Ермакова – независимый директор банка «БелВЭБ».





Но везет так, конечно, не всем, а только самым «заслуженным» с точки зрения Лукашенко номенклатурщикам.





Работа на бизнес

До 2010-х высокопоставленные чиновники при уходе с госслужбы очень часто покидали и саму Беларусь – чтобы устроиться на работу в российские бизнес-структуры, где им предлагали приличные заработки.





Например, так поступили бывшие министр внутренних дел Владимир Наумов и председатель КГБ Леонид Ерин.





Но за последнее десятилетие бывшие чиновники все чаще стали оставаться в Беларуси.





Экс-руководитель КГБ Вадим Зайцев работает гендиректором «Космос ТВ».





Бывший министр по налогам и сборам Владимир Полуян смог найти работу в «Евроопте», где стал руководить профсоюзом.





Экс-руководитель МИД Сергей Мартынов трудится в Беларуси спецпредставителем «Русснефти» Михаила Гуцериева.





Когда министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича со скандалом отправили в отставку, он быстро смог устроиться в холдинг «Амкодор» заместителем гендиректора по производству и качеству. Правда, надолго там не задержался.





Поговаривают, что белорусский бизнес нанял на работу и бывшего "губернатора" Семена Шапиро.





Работа в руководстве спортом

Многие высокопоставленные чиновники, уйдя с госслужбы, находят себе пристанище в сфере спорта.





В Беларуси собственно спортивных менеджеров очень немного – по советской традиции считается, что этой областью легко могут руководить бывшие номенклатурщики и отставники из силовых структур, пусть ранее им в работе со спортом сталкиваться и не приходилось.





Самый свежий пример такого назначения – бывший госсекретарь Совета безопасности Александр Межуев стал директором Брестского гандбольного клуба имени А. П. Мешкова.





Кстати, гандбольную федерацию с давших пор возглавляет Владимир Коноплев, бывший председатель Палаты Представителей и соратник Александра Лукашенко.





Еще один из недавних примеров – уволенный со скандалом бывший замминистра МЧС и министра спорта Александр Шамко устроился заместителем председателя Федерации шахмат.





Работа в вузах

Бывший высокопоставленный чиновник на преподавательской работе – классическая ситуация для Беларуси. Вот несколько примеров.





Экс-генпрокурор Григорий Василевич заведует кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ. Бывший вице-премьер Анатолий Тозик трудится при том же БГУ директором Республиканского института китаеведения им. Конфуция.





Экс-министру обороны, госсекретарю Совбеза и Госпогранкомитета Леониду Мальцеву недавно доверили руководить Институтом государственной службы Академии управления при президенте.