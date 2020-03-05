ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Льготы для многодетных семей в 2020: на что рассчитывать белорусам

05.03.2020 10:31 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Согласно ст. 62 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей.

Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое выдается местными исполнительными и распорядительными органами.

Законодательство, направленное на социальную поддержку отдельных категорий населения, устанавливает для многодетных семей множество льгот в различных сферах жизни. Так, многодетные семьи имеют право на семейный капитал, льготы в области жилищного, трудового, налогового права, льготы при воспитании и обучении детей, а многодетные матери пользуются льготами, связанными с уходом на пенсию.

Семейный капитал – 22 500 белорусских рублей

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 345 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» с 1 января 2020 года по 31 января 2024 года формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях с базовым размером на 1 января 2020 года 22,5 тысячи белорусских рублей. Эта сумма будет увеличиваться каждый год с учётом роста потребительских цен.

Право на семейный капитал имеет мать в полной семье, родитель в неполной семей, усыновитель, имеющие гражданство Беларуси и постоянно проживающие в республике, при рождении 3-го и последующих детей. Право на получение денежных средств возникает в случае, если в семье воспитывается не менее трех детей в возрасте до 18 лет с учетом родившегося ребенка.

На что можно тратить семейный капитал:

  • улучшение жилищных условий (для тех, кто состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий);
  • получение высшего образования первой ступени и среднего специального в государственных учреждениях образования;
  • получение установленного перечня платных медицинских услуг по заключению врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в их получении.

Для получения семейного капитала в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка необходимо обратиться в исполком, который в месячный срок примет решение о назначении семейного капитала. После этого в течение 6 месяцев следует открыть депозитный счет в ОАО «Беларусбанк», на котором будут храниться денежные средства.

Необходимо отметить, что распорядиться семейным капиталом можно только после того, как ребенку, в связи с рождением которого он назначен, исполнится 18 лет.

Исключением является получение каким-либо членом семьи платных медицинских услуг, в порядке и по перечню, определяемому Министерством здравоохранения. Перечень медицинских услуг и условия их предоставления перечислены в приложении к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.03.2015 № 24. В этом случае возможно досрочное использование капитала, причем только в безналичной форме.

Льготы при покупке и строительстве жилья

Многодетные семьи имеют право быть включенными в список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это дает им право на внеочередное получение одноразовых субсидий или льготных кредитов.

Процентная ставка за пользование льготным кредитом составляет 1% годовых. Кредит предоставляется в размере 100% максимального размера кредита. Максимальный срок кредита – 40 лет.

Другие жилищные льготы

У многодетных есть право на финансовую помощь государства в выплате льготных и не льготных кредитов. При не льготном кредите ранее по Указу №585 финансовая помощь предоставлялась в размере 100 бюджетов прожиточного минимума, однако этот указ уже отменен. Согласно Указу №240 субсидия на погашение основного долга по кредитным договорам установлена многодетным семьям с 3 детьми в размере 95%, а для семей с 4 детьми и более – 100%.

Право на бесплатное получение в собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома (для этого необходимо стать на учет граждан, желающих получить земельные участки).

Право на бесплатное получение в пользование жилого помещения социального пользования при наличии оснований, установленных законодательством.

Право на оплату отдельных жилищно-коммунальных услуг по пониженным тарифам.

Работающему родителю – еженедельный оплачиваемый выходной

При воспитании троих и больше детей в возрасте до 16 лет многодетные родители имеют право на один оплачиваемый свободный день в неделю. Этим правом могут воспользоваться отец или мать, также родители вправе разделить свободный день между собой.

Для получения такого права должны соблюдаться следующие условия:

  • работник должен быть занят на работе не менее 40 часов в неделю;
  • другой родитель должен работать или являться ограниченно дееспособным.

Помощь няни, льготы на питание в детских садах и школах, льготы студентам

При одновременном рождении двоих, троих или более детей многодетная семья имеет право на бесплатную помощь няни в уходе за детьми возрастом до 3 лет в дневное время в течение рабочей недели. Такие семьи имеют также право на получение бесплатных продуктов питания на детей до 2 лет.

Стоимость питания в детских садах для многодетных семей снижается наполовину, а школьники из многодетных семей имеют право на бесплатное питание. Кроме этого, дети из многодетных семей могут бесплатно обучаться в школах искусств, а также пребывать в оздоровительном лагере два раза в год с доплатой путевки государством.

Студентам высших и средних специальных учреждений образования из многодетных семей может быть предоставлена скидка в размере 40% на оплату стоимости обучения.

Льготы по налогам

Многодетные семьи имеют следующие налоговые льготы:

  • освобождаются от налога на землю и налога на недвижимость (исключение составляют случаи, когда земля или недвижимость используются на цели, связанные с предпринимательской деятельность);
  • право на налоговый вычет по подоходному налогу на детей в повышенном размере;
  • родители, являющиеся индивидуальными предпринимателями или осуществляющие деятельность без такой регистрации, имеют право на льготу по единому налогу в размере 20%.

Льготы для многодетных матерей

Многодетные матери имеют право уйти на пенсию в 50 лет, если они родили пять и больше детей, воспитали четырех из детей до 8-летнего возраста. Обязательным условием для возникновения такого права является также стаж работы не менее 15 лет.

При соблюдении первых двух вышеуказанных условий и стаже работы в сфере сельского хозяйства (в производстве) многодетная мать имеет право уйти на пенсию в любом возрасте.

Текст: Ольга Лысаковская
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси есть целый ряд специальных льгот для многодетных семей: от денежных выплат до налоговых вычетов. Разбираемся, какие льготы положены многодетным семьям...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Нясвіжы адбыўся “аЛАДНЫ фэст”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика