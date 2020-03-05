Ученые объявили первую фазу магнитной бури. Сколько она продлится?

Источник материала: Вороновская газета





Как подтверждают ученые, это будет самая мощная магнитная буря этого месяца, и ее воздействие на Земле будет ощущаться циклами. Уже в первые дни марта геомагнитная обстановка будет неспокойной. Особенно следует быть внимательными в это время метеочувствительным людям.

самая мощная , и выпадет как раз на 4-5 марта. Врачи считают, что возможны проблемы со здоровьем и настроением у всех людей. Будет ощущаться упадок сил, головные боли, боли в суставах и коленях, апатия, беспричинная раздражительность. Лучше постараться минимизировать эмоциональные бури, следить за настроением, а людям, подверженным хроническим заболеваниям, дополнительно позаботиться о здоровье. Первая фаза магнитной бури,, и выпадет как раз на 4-5 марта. Врачи считают, что возможны проблемы со здоровьем и настроением у всех людей. Будет ощущаться упадок сил, головные боли, боли в суставах и коленях, апатия, беспричинная раздражительность. Лучше постараться минимизировать эмоциональные бури, следить за настроением, а людям, подверженным хроническим заболеваниям, дополнительно позаботиться о здоровье.

В середине марта ожидается второй пик магнитной бури. С 13 по 19 марта о важно обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Она наиболее подвержена влиянием магнитной бури.