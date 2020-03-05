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Ученые объявили первую фазу магнитной бури. Сколько она продлится?
05.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как подтверждают ученые, это будет самая мощная магнитная буря этого месяца, и ее воздействие на Земле будет ощущаться циклами. Уже в первые дни марта геомагнитная обстановка будет неспокойной. Особенно следует быть внимательными в это время метеочувствительным людям.
Первая фаза магнитной бури,
В середине марта ожидается второй пик магнитной бури. С 13 по 19 марта о важно обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Она наиболее подвержена влиянием магнитной бури.
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Как подтверждают ученые, это будет самая мощная магнитная буря этого месяца, и ее воздействие на Земле будет ощущаться циклами. Уже в первые дни марта геомагнитная...
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