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7 студентов и преподаватель БНТУ выписаны после карантина по коронавирусу

05.03.2020 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из больницы выписали преподавателя БНТУ, не имевшего прямого контакта с иранским студентом, у которого обнаружили коронавирус



Об этом сообщил «Минск-Новости» первый проректор университета Георгий Вершина.

Представитель вуза также отметил, что все госпитализированные находятся в инфекционных отделениях и обычных больницах.

— Все пациенты поделены на разные группы — в зависимости от уровня контакта с инфицированным. Те, кто относится к первой группе (имели прямое общение с «нулевым пациентом». — Прим. авт.), должны находиться в учреждении здравоохранения 14 дней, — рассказал Г. Вершина.

Одного из преподавателей вуза, который не имел прямого контакта со студентом из Ирана, уже выписали. По информации университетского издания Times BNTU, также выписаны 7 студентов. Под наблюдением медиков остались 28 человек.

Напомним, иранского студента госпитализировали в Минскую городскую инфекционную клиническую больницу с коронавирусом 27 февраля. На данный момент в Беларуси зарегистрировано 6 случаев заражения: 4 — в Минске, 2 — в Витебске.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Из больницы выписали преподавателя БНТУ, не имевшего прямого контакта с иранским студентом, у которого обнаружили коронавирус
 
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