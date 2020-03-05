|
7 студентов и преподаватель БНТУ выписаны после карантина по коронавирусу
Источник материала: Партизан
Из больницы выписали преподавателя БНТУ, не имевшего прямого контакта с иранским студентом, у которого обнаружили коронавирус
Об этом сообщил «
Представитель вуза также отметил, что все госпитализированные находятся в инфекционных отделениях и обычных больницах.
— Все пациенты поделены на разные группы — в зависимости от уровня контакта с инфицированным. Те, кто относится к первой группе (имели прямое общение с «нулевым пациентом». — Прим. авт.), должны находиться в учреждении здравоохранения 14 дней, — рассказал Г. Вершина.
Одного из преподавателей вуза, который не имел прямого контакта со студентом из Ирана, уже выписали. По информации университетского издания Times BNTU, также выписаны 7 студентов. Под наблюдением медиков остались 28 человек.
Напомним, иранского студента госпитализировали в Минскую городскую инфекционную клиническую больницу с коронавирусом 27 февраля. На данный момент в Беларуси зарегистрировано 6 случаев заражения: 4 — в Минске, 2 — в Витебске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из больницы выписали преподавателя БНТУ, не имевшего прямого контакта с иранским студентом, у которого обнаружили коронавирус
|
Свежие газеты
Архив (Разное)