7 студентов и преподаватель БНТУ выписаны после карантина по коронавирусу









Минск-Новости » первый проректор университета Георгий Вершина. Об этом сообщил «» первый проректор университета





Представитель вуза также отметил, что все госпитализированные находятся в инфекционных отделениях и обычных больницах.





— Все пациенты поделены на разные группы — в зависимости от уровня контакта с инфицированным. Те, кто относится к первой группе (имели прямое общение с «нулевым пациентом». — Прим. авт.), должны находиться в учреждении здравоохранения 14 дней, — рассказал Г. Вершина.





Одного из преподавателей вуза, который не имел прямого контакта со студентом из Ирана, уже выписали. По информации университетского издания Times BNTU, также выписаны 7 студентов. Под наблюдением медиков остались 28 человек.



