|
В Бресте пьяный таксист сбил 11-летнего мальчика, отдал его "скорой" и уехал по своим делам
05.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 4 марта, около 19:00 в Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Советской Конституции водитель такси сбил 11-летнего мальчика.
Прибывшие на место происшествия сотрудники
Госавтоинспекторы установили личность водителя и задержали его: им оказался 44-летний местный житель. Как выяснилось, он сел за руль в пьяном виде - концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,2 промилле.
В его отношении начат административный процесс.
С 6 по 15 марта 2020 года Госавтоинспекция проведет комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под девизом: «Будь примером своему ребенку!»
На протяжении 10 дней будет организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге, необходимости правильного примера и неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 4 марта, около 19:00 в Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Советской Конституции водитель такси сбил 11-летнего мальчика. Прибывшие на место...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)