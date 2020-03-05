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В Бресте пьяный таксист сбил 11-летнего мальчика, отдал его "скорой" и уехал по своим делам

05.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 4 марта, около 19:00 в Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Советской Конституции водитель такси сбил 11-летнего мальчика.

В Бресте пьяный таксист сбил 11-летнего мальчика, отдал его "скорой" и уехал по своим делам

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что после наезда он дождался «скорую помощь», а затем покинул место ДТП. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Госавтоинспекторы установили личность водителя и задержали его: им оказался 44-летний местный житель. Как выяснилось, он сел за руль в пьяном виде - концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,2 промилле.

В его отношении начат административный процесс.

С 6 по 15 марта 2020 года Госавтоинспекция проведет комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под девизом: «Будь примером своему ребенку!»

На протяжении 10 дней будет организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге, необходимости правильного примера и неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вчера, 4 марта, около 19:00 в Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Советской Конституции водитель такси сбил 11-летнего мальчика. Прибывшие на место...
 
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