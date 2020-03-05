В Беларуси необходимо изменить подход к оплате труда опекунов - Турчин

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси необходимо менять подход к пособию, которое получают опекуны, ухаживающие за инвалидом: либо повышать его, либо законодательно позволить им где-то еще подрабатывать. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня во время личного приема граждан Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к губернатору пришел житель поселка Привольный - инвалид I группы. Он обратился насчет внесения изменений в закон об опекунстве. "У меня есть брат, который стал моим опекуном. Он получает Br220 пособия. Этих денег не хватает, а подрабатывать по закону нельзя. Как быть?" - сказал он.

Александр Турчин согласился: надо что-то менять. "Я переговорю с премьер-министром. Надо либо увеличивать этот бюджет прожиточного минимума и зарплату опекуна (пособие по уходу за инвалидом. - Прим. БЕЛТА), либо дать возможность человеку подрабатывать. Мы обратимся в правительство и предложим изменения в законодательство", - ответил он.

Также заявитель поднял вопрос об отсутствии социального такси в Минском районе и области, ведь в столице такая услуга есть. Губернатор сказал: Минский район территориально очень большой, и если запускать социальное такси, то это повлечет очень большие расходы. Но проблему нужно решать. "Мы подумаем, потом отдельно обсудим тему социального такси. Может, будем компенсировать какую-то сумму от затрат на поездки", - предложил он.

Жительница агрогородка Лесной попросила провести электричество к ее дому. Ранее она приобрела участок на аукционе, электроснабжение предусмотрено не было. С тех пор ничего не изменилось. "Дом почти готов, сейчас идет внутренняя отделка. Работаем на генераторе: нельзя даже для ремонта подключиться к электричеству, потому что на существующей линии не хватает мощности. Нам обещают наконец решить вопрос и построить новые линии. Хотелось бы узнать, когда проблема снимется", - сказала заявительница.

Как пояснил гендиректор РУП "Минскэнерго" Олег Щемель, новую линию электропередачи начнут строить во II квартале этого года и завершат в декабре.

Помимо электроснабжения, женщину волновали вопросы благоустройства дороги на ее улице. "Мы не можем подвезти стройматериалы к нашему участку, потому что техника не проезжает по этой грязи. Местные бросают машину и идут пешком, а мне приходится нанимать людей, которые на руках переносят материалы. Мы не против долевого участия: если надо, готовы помочь подсыпать эту дорогу. И еще готовы навести порядок за линией домов: сейчас там заросли, а мы бы хотели все обустроить, если разрешат", - сказала она.

Первый заместитель председателя Минского райисполкома Владимир Юргевич ответил: в ближайшее время с жителями этой улицы проведут собрание и обсудят долевое участие в благоустройстве дороги и наведении порядка на земле.





Насчет капитального ремонта обратились из Острошицкого Городка. Местные жительницы попросили в их двухэтажном доме сделать канализацию, поменять проводку и лестницу в подъезде. "Канализация интересует нас в первую очередь. Мы хотим напрямую соединить дом с центральной канализацией, а не через выгребную яму. А еще очень нужно поменять лестницу: она деревянная, старая и крутая, пожилым жильцам второго этажа очень тяжело подниматься по ней. И проводку надо поменять. Дом старый, недавно на первом этаже из-за проводки был пожар", - перечислили просьбы заявительницы.

По словам генерального директора РУП "Мингаз" Вадима Шолоника, капитальный ремонт дома перенесли на 2020 год, потому что приняли решение газифицировать этот дом (сейчас в квартирах установлены твердотопливные котлы, их заменят на газовые). Кроме этого, капремонт предусматривает замену трубопроводов систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, внутридомовой канализации, ремонт системы вентиляции (вентиляционных шахт и дымовых каналов), а также устройство герметичности смежных шахт, водомерного узла, водосливной системы на козырьке при входе в подвал.

Всего на прием граждан записались 17 человек. Поднимались вопросы улучшения жилищных условий, завершения строительства жилых домов, создания дороги. Помимо этого, жители района искали помощи в решении земельных споров.