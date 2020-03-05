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Белоруснефть готовится к тому, что в стране будет 100 тыс. электромобилей к 2025 году

05.03.2020 12:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: belorusneft.by

«Государство поручило нашей компании создать фундаментальную зарядную инфраструктуру и увеличить объем инвестиций в сектор зарядных станций. Тогда у нас было 17 зарядных станций, за срок чуть более полтора года мы нарастили их количество до 251. К 2021 году будет установлено более 600 станций. При подтверждении динамики мы рассчитываем к 2025 году на увеличение числа электромобилей в Беларуси до 100 тыс., в будущем их число может вырасти до 300 тыс.», - отметил заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик, передает БЕЛТА.

Сегодня сеть Malanka может обслуживать около 9 тыс. электромобилей в день. Белоруснефть обеспечила зарядными станциями АЗС на главных магистралях страны, а также парковки рядом с крупными коммерческими, спортивными и культурными объектами.

В планах - к 2022 году расширить сеть так, чтобы заряжать до 35 тыс. машин. К 2022 году будет запущено около 640 зарядных станций. С этого года будут устанавливаться только быстрые станции, на которых можно пополнить запас хода на 35 км за 7 минут. Этого заряда хватит на несколько поездок по городу.

Кроме того, в сети Malanka появятся и супербыстрые станции, которые заряжают электромобиль за 10-12 минут на 345 км пробега. Первые супербыстрые АЗС можно будет протестировать в конце 2020 года, полноценное развитие планируется к 2024 году.

По прогнозам экспертов, к 2030 году 20% мирового автопарка будут составлять электромобили.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Белоруснефть расширит сеть зарядных станций для электромобилей Malanka к 2021 году до более чем 600 станций.
 
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