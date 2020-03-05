ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России

05.03.2020 15:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. В России продолжается волна ложных минирований пассажирских самолетов. Так, 5 марта российские аэропорты получили сразу три подобных сообщения. Экстренную посадку совершил лайнер, летевший из Москвы в Омск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пассажиры эвакуированы. Сотрудники спецслужб проверяют борт на наличие взрывчатых веществ.

Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России

Информацию о возможной угрозе получил также командир воздушного судна, летевшего из Петербурга в Симферополь. Сначала было принято решение об экстренной посадке в Ростове, однако позже авиакомпания его изменила. Самолёт продолжит путь по маршруту и приземлится в Симферополе, после чего лайнер проверят правоохранители.

Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России

Ищут бомбу и на борту воздушного судна, прибывшего из российской столицы в Сыктывкар. Ведется эвакуация пассажиров и багажа, на месте работают спасатели, скорая, полиция и кинологи.

Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России

Анонимные сообщения о минировании самолётов поступают уже третий день. В минувший вторник экстренные посадки были вынуждены совершить два российских самолёта. Пока ни в одном случае угрозы не подтвердились. Правоохранители разыскивают злоумышленников. 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В России продолжается волна ложных минирований пассажирских самолетов. Так, 5 марта российские аэропорты получили сразу три подобных сообщения....
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоится трофи рейд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика