Объявлен турнир по мини-футболу на Кубок РК ОО «БРСМ»

Источник материала: Ивьевский край

Ивьевский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», сектор спорта и туризма райисполкома, районная организация общественного объединения «Белая Русь» объявили о проведении турнира по мини-футболу на Кубок РК ОО «БРСМ», который запланирован на 21-22 марта и пройдет на базе Ивьевского ГСПЛ.

Спортивных и активных членов молодежной организации, призывают объединяться в команды для участия в футбольном турнире. Возраст участников от 16 лет и старше. Состав команды: 12 человек: (4 игрока + 1 вратарь + 7 запасных). Подтверждение на участие в соревнованиях направляются в сектор спорта и туризма райисполкома на эл. почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .



