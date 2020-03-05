В марте 2020 года пройдут заседания постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Смолевичского района:

12 марта 2020 года с 15.00 до 17.00. в здании Смолевичского райисполкома по адресу: г.Смолевичи, ул. Советская, д.125, кабинет председателя Смолевичского районного Совета депутатов (приемная райисполкома).

26 марта 2020 года с 15.00 до 17.00 в здании Смолевичского райисполкома по адресу: г.Смолевичи, ул. Советская, д.125, кабинет председателя Смолевичского районного Совета депутатов (приемная райисполкома).

По вопросам работы Комиссии можно обращаться:

АДРЕС:

222201, Минская обл.,

г.Смолевичи, ул. Советская, 125

Председатель комиссии

Клюева Марина Михайловна

Телефон: +375 (1776) 5-58-93

Секретарь комиссии

Раткевич Александра Игоревна

Телефон: +375 (1776) 26655

E-MAIL: kszn@smolevichi.minsk-region.by