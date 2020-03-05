В марте 2020 года пройдут заседания постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Смолевичского района:
12 марта 2020 года с 15.00 до 17.00. в здании Смолевичского райисполкома по адресу: г.Смолевичи, ул. Советская, д.125, кабинет председателя Смолевичского районного Совета депутатов (приемная райисполкома).
26 марта 2020 года с 15.00 до 17.00 в здании Смолевичского райисполкома по адресу: г.Смолевичи, ул. Советская, д.125, кабинет председателя Смолевичского районного Совета депутатов (приемная райисполкома).
По вопросам работы Комиссии можно обращаться:
АДРЕС:
222201, Минская обл.,
г.Смолевичи, ул. Советская, 125
Председатель комиссии
Клюева Марина Михайловна
Телефон: +375 (1776) 5-58-93
Секретарь комиссии
Раткевич Александра Игоревна
Телефон:
E-MAIL: kszn@smolevichi.minsk-region.by