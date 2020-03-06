Серьезный интерес к цвету в нашей жизни проявляется не сразу. С детства нас притягивают цветные предметы, затем мы постепенно начинаем отдавать предпочтение определенным цветам, и задумываемся над тем, как сочетать их на практике.
Мы живем в прекрасном и гармоничном мире, где есть возможность любоваться красочным закатом, восхитительной пигментацией бабочек и художественной безупречностью полевых цветов.
- Пудровые тона прекрасно смотрятся на хрупких девушках и могут быть использованы не только в воздушных платьях, но и в офисных нарядах.
- Если хотите, чтобы вас заметили, обязательно добавьте в свой образ сочетание желтых и фиолетовых красок. Выглядит достаточно смело!
- Сочетание черного, зеленого и серого оценят натуры с независимой жизненной позицией.
- Комбинация коричневого цвета с голубым или оливковым сделает ваш образ теплее и уютнее.
- Сдержанные, слегка выцветшие цвета подойдут настоящим аристократкам. Они лучше всего подчеркнут их благородные корни.
- Темно-коричневый цвет прибавит четкости в красно-оранжевые ансамбли.
- Хорошо сочетаются оттенки серых цветов со светло- и темно-зелеными.
- Желтая нотка оживит серо-голубую композицию.
- Деловую и профессиональную атмосферу создадут светлые сине-бирюзовые цвета.
- Бежево-зеленая гамма даст ощущение спокойствия.
- Теплая палитра кофейных оттенков помогает неформальному общению и сближению.
Покупая одежду в магазине, подумайте, с какими вещами своего гардероба вы могли бы ее сочетать. Научитесь подбирать цвета, которые подчеркивают достоинства вашей внешности.