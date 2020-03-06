ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус уже в Слуцке? Что на это ответили в ЦРБ

06.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город


В SlutskGorod обратился читатель, который утверждает, что в Слуцке выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID-2019. Что на это ответили в больнице.

Олег Лесниковглавный врач Слуцкой ЦРБ, опроверг данную информацию.

Как известно, трое местных жителей действительно сдавали тесты на коронавирус в Слуцке. К счастью, в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии результаты на наличие заболевания были отрицательными.

Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В SlutskGorod обратился читатель, который утверждает, что в Слуцке выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID. Что на это ответили в больнице.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Костевич — о снижении зарплат бюджетников в январе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика