Коронавирус уже в Слуцке? Что на это ответили в ЦРБ

Источник материала: Слуцк Город





В SlutskGorod обратился читатель, который утверждает, что в Слуцке выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID-2019. Что на это ответили в больнице.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, опроверг данную информацию.

Как известно, трое местных жителей действительно сдавали тесты на коронавирус в Слуцке. К счастью, в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии результаты на наличие заболевания были отрицательными.

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