|
Коронавирус уже в Слуцке? Что на это ответили в ЦРБ
06.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В SlutskGorod обратился читатель, который утверждает, что в Слуцке выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID-2019. Что на это ответили в больнице.
Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, опроверг данную информацию.
Как известно, трое местных жителей действительно сдавали тесты на коронавирус в Слуцке. К счастью, в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии результаты на наличие заболевания были отрицательными.
Slutsk-Gorod.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В SlutskGorod обратился читатель, который утверждает, что в Слуцке выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID. Что на это ответили в больнице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)