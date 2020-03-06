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Защитники прав ЛГБТ пожаловались Папе Римскому на архиепископа Кондрусевича
Источник материала: Партизан
Защитники прав ЛГБТ пожаловались Папе Римскому Франциску на архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Они считают, что глава католической церкви в нашей стране поддерживает ненависть к ЛГБТ-сообществу.
Об отправленном в Ватикан письме пишет в
Авторы письма считают, что упомянутый сбор подписей "противоречит христианским ценностям и позиции Ватикана", а архиепископ Тадеуш Кондрусевич "использует свой авторитет среди верующих, чтобы питать предрассудки и ненависть, в частности, против ЛГБТ-людей".
Защитники прав ЛГБТ просят понтифика "осудить ненависть", "обратить внимание на то, к чему от имени католической церкви призывают священнослужители в Беларуси".
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Защитники прав ЛГБТ пожаловались Папе Римскому Франциску на архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Они считают, что глава католической церкви в нашей стране...
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