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Защитники прав ЛГБТ пожаловались Папе Римскому на архиепископа Кондрусевича

06.03.2020 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитники прав ЛГБТ пожаловались Папе Римскому Франциску на архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Они считают, что глава католической церкви в нашей стране поддерживает ненависть к ЛГБТ-сообществу.

Об отправленном в Ватикан письме пишет в Facebook инициативная группа "Идентичность и право". Их возмутил недавний сбор подписей христианских верующих (не только католиков, но и протестантов, православных) против ЛГБТ-пропаганды среди детей и молодежи. Митрополит Кондрусевич заявил, что собрано 55 тысяч подписей, передает "Еврорадио".

Авторы письма считают, что упомянутый сбор подписей "противоречит христианским ценностям и позиции Ватикана", а архиепископ Тадеуш Кондрусевич "использует свой авторитет среди верующих, чтобы питать предрассудки и ненависть, в частности, против ЛГБТ-людей".

Защитники прав ЛГБТ просят понтифика "осудить ненависть", "обратить внимание на то, к чему от имени католической церкви призывают священнослужители в Беларуси".
 
 
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Защитники прав ЛГБТ пожаловались Папе Римскому Франциску на архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Они считают, что глава католической церкви в нашей стране...
 
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