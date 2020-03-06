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В Минске проводят дезинфекцию всего наземного общественного транспорта

06.03.2020 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дезинфекция началась с 24 февраля.

В Минске проводят дезинфекцию всего наземного общественного транспорта, сообщает minsknews.by.

Это профилактические меры, которые начали вводить в феврале после распространения коронавирусной инфекции.

Специальная обработка автобусов происходит ежедневно после их возвращения с линии (некоторые обрабатываются дважды за сутки), на это идёт в среднем 10-15 минут. Аэрозольная обработка салона дезинфицирующими веществами позволяет обеспечить антибактериальную защиту пассажиров. Работники используют защитные костюмы и маски.
 
Теги: Минск
 
 
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