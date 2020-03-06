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В Минске проводят дезинфекцию всего наземного общественного транспорта
Источник материала: Партизан
Дезинфекция началась с 24 февраля.
В Минске проводят дезинфекцию всего наземного общественного транспорта, сообщает
Это профилактические меры, которые начали вводить в феврале после распространения коронавирусной инфекции.
Специальная обработка автобусов происходит ежедневно после их возвращения с линии (некоторые обрабатываются дважды за сутки), на это идёт в среднем 10-15 минут. Аэрозольная обработка салона дезинфицирующими веществами позволяет обеспечить антибактериальную защиту пассажиров. Работники используют защитные костюмы и маски.
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Дезинфекция началась с 24 февраля.
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