Михаил Мархель: ни восторга, ни огорчения от жеребьевки Лиги наций не испытываю

- Ни восторга, ни огорчения не испытываю. Принимаю все, как есть. Нормальная группа. Особой разницы, с кем играть в этой лиге, не вижу.





- Но ведь наверняка были у вас перед жеребьевкой какие- либо предпочтения? Скажем, не хотели, чтобы досталась из первой корзины Греция?





- С ней как раз интересно было бы сойтись... Ну, возможно, хотелось избежать новой встречи с Грузией. Да и с другими закавказскими странами — Арменией, Азербайджаном. Против них всегда сложно играть, особенно на выезде.





- А что скажете о доставшихся соперниках?





- У албанцев крепкая команда, игроки выступают в хороших европейских чемпионатах. Очень тяжело с ними придется, и прежде всего в гостях. Впрочем, с остальными тоже легко не будет. Для нас такого понятия, как слабый соперник, просто не существует. В Казахстане приличные финансы вкладываются в футбол, там он сейчас на подъеме, растет уровень чемпионата страны. С их сборной нельзя не считаться. Равно как и с литовской.



