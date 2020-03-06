На дорогах заметили будущий электрический кроссовер Skoda Enyaq

Источник материала: Tut.by

В феврале Skoda обнародовала торговое название своего первого электрического «паркетника» — это Enyaq . Испытатели Skoda уже вовсю занимаются доводкой ездовых качеств электромобиля — прототипы будущей новинки в оригинальном кузове (до этого на тестах были замечены «мулы» на базе Volkswagen Tiguan) удалось засечь в окрестностях Млада-Болеслава.





В основу Enyaq ляжет модульная архитектура MEB концерна Volkswagen, на которой создается также будущий кроссовер ID.4 — судя по снимкам закамуфлированных прототипов, отличаться родственные «электрички» друг от друга будут оформлением передка и задней части кузова.





С электрическим SUV от Volkswagen кроссовер Skoda разделит и техническую начинку. Никакой информации на этот счет пока нет, но известно, что тот же ID.4 будет доступен в версии как с задним, так и полным приводом (то есть с дополнительным электромотором на передней оси). Топовая версия немецкого «паркетника» с батареей емкостью 83 кВтч сможет проезжать до 500 км на одной зарядке (по циклу WLTP).

Премьера Enyaq должна состояться до конца года — ждать всех подробностей осталось недолго.