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На дорогах заметили будущий электрический кроссовер Skoda Enyaq

06.03.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В феврале Skoda обнародовала торговое название своего первого электрического «паркетника» — это Enyaq. Испытатели Skoda уже вовсю занимаются доводкой ездовых качеств электромобиля — прототипы будущей новинки в оригинальном кузове (до этого на тестах были замечены «мулы» на базе Volkswagen Tiguan) удалось засечь в окрестностях Млада-Болеслава.


В основу Enyaq ляжет модульная архитектура MEB концерна Volkswagen, на которой создается также будущий кроссовер ID.4 — судя по снимкам закамуфлированных прототипов, отличаться родственные «электрички» друг от друга будут оформлением передка и задней части кузова.


С электрическим SUV от Volkswagen кроссовер Skoda разделит и техническую начинку. Никакой информации на этот счет пока нет, но известно, что тот же ID.4 будет доступен в версии как с задним, так и полным приводом (то есть с дополнительным электромотором на передней оси). Топовая версия немецкого «паркетника» с батареей емкостью 83 кВтч сможет проезжать до 500 км на одной зарядке (по циклу WLTP).

Премьера Enyaq должна состояться до конца года — ждать всех подробностей осталось недолго.

 
 
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Испытатели Skoda уже вовсю занимаются доводкой ездовых качеств своего электрического «паркетника» - прототипы будущей новинки удалось засечь в окрестностях...
 
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