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На дорогах заметили будущий электрический кроссовер Skoda Enyaq
Источник материала: Tut.by
В феврале Skoda обнародовала торговое название своего первого электрического «паркетника» — это
В основу Enyaq ляжет модульная архитектура MEB концерна Volkswagen, на которой создается также будущий кроссовер
С электрическим SUV от Volkswagen кроссовер Skoda разделит и техническую начинку. Никакой информации на этот счет пока нет, но известно, что тот же ID.4 будет доступен в версии как с задним, так и полным приводом (то есть с дополнительным электромотором на передней оси). Топовая версия немецкого «паркетника» с батареей емкостью 83 кВтч сможет проезжать до 500 км на одной зарядке (по циклу WLTP).
Премьера Enyaq должна состояться до конца года — ждать всех подробностей осталось недолго.
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Испытатели Skoda уже вовсю занимаются доводкой ездовых качеств своего электрического «паркетника» - прототипы будущей новинки удалось засечь в окрестностях...
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