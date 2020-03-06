﻿ Встреча с режиссером Иваном Твердовским пройдет 12 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встреча с режиссером Иваном Твердовским пройдет 12 марта

06.03.2020 11:33 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Встреча с режиссером Иваном Твердовским пройдет 12 марта
A1

В рамках фестиваля мобильного кино Smartfilm 12 марта российский режиссер и сценарист Иван И. Твердовский проведет в Минске творческую встречу на тему «Авторское кино в современном искусстве».

После него состоится специальный показ фильма «Подбросы». Мероприятие начнется в 19:00 в кинотеатре VOKA Cinema. Чтобы стать гостем этого события, нужно зарегистрироваться на сайте www.smartfilm.by.

Иван И. Твердовский родился в Москве в семье режиссера-документалиста Ивана Твердовского. Начал снимать короткометражные фильмы в 2007 году. В 2011 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) – экспериментальную мастерскую режиссуры под руководством Алексея Учителя. С 2012 года стал куратором короткометражной программы Московского международного кинофестиваля.

В 2014 году вышел первый полнометражный фильм Ивана И. Твердовского – «Класс коррекции», отмеченный на фестивале «Кинотавр» призом за лучший дебют и призом жюри кинопрокатчиков, Главным призом в конкурсе восточноевропейского кино «К Востоку от Запада» на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а также множеством других наград.

Премьера фантастической драмы «Зоология» состоялась в 2016 году на кинофестивале «Кинотавр», где фильм получил приз за лучшую женскую роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Картина также была представлена на международном кинофестивале в Карловых Варах (специальный приз жюри), в Остине (лучший фильм) и в Котбусе (Гран-при, лучшая женская роль).

После встречи с Иваном И. Твердовским в Минске участникам покажут последнюю из его работ – триллер «Подбросы». Фильм, вышедший в 2018 году, рассказывает историю подростка Дениса. Он страдает редкой болезнью, делающей его практически нечувствительным к физической боли, и всю свою жизнь провел в детдоме. Однажды мать возвращается за Денисом – но лишь для того, чтобы использовать болезнь сына в рискованной афере.

Вход на показ и творческую встречу свободный, но количество мест ограничено. Регистрация на мероприятие завершится 11 марта в 23:59.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Вход на показ и творческую встречу свободный, но количество мест ограничено. Регистрация на мероприятие завершится 11 марта в 23:59.
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотовалютные резервы Беларуси потеряли еще $438 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика