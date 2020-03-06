Встреча с режиссером Иваном Твердовским пройдет 12 марта

Источник материала: Аргументы и факты

В рамках фестиваля мобильного кино Smartfilm 12 марта российский режиссер и сценарист Иван И. Твердовский проведет в Минске творческую встречу на тему «Авторское кино в современном искусстве».

После него состоится специальный показ фильма «Подбросы». Мероприятие начнется в 19:00 в кинотеатре VOKA Cinema. Чтобы стать гостем этого события, нужно зарегистрироваться на сайте www.smartfilm.by .

Иван И. Твердовский родился в Москве в семье режиссера-документалиста Ивана Твердовского. Начал снимать короткометражные фильмы в 2007 году. В 2011 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) – экспериментальную мастерскую режиссуры под руководством Алексея Учителя. С 2012 года стал куратором короткометражной программы Московского международного кинофестиваля.

В 2014 году вышел первый полнометражный фильм Ивана И. Твердовского – «Класс коррекции», отмеченный на фестивале «Кинотавр» призом за лучший дебют и призом жюри кинопрокатчиков, Главным призом в конкурсе восточноевропейского кино «К Востоку от Запада» на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а также множеством других наград.

Премьера фантастической драмы «Зоология» состоялась в 2016 году на кинофестивале «Кинотавр», где фильм получил приз за лучшую женскую роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Картина также была представлена на международном кинофестивале в Карловых Варах (специальный приз жюри), в Остине (лучший фильм) и в Котбусе (Гран-при, лучшая женская роль).

После встречи с Иваном И. Твердовским в Минске участникам покажут последнюю из его работ – триллер «Подбросы». Фильм, вышедший в 2018 году, рассказывает историю подростка Дениса. Он страдает редкой болезнью, делающей его практически нечувствительным к физической боли, и всю свою жизнь провел в детдоме. Однажды мать возвращается за Денисом – но лишь для того, чтобы использовать болезнь сына в рискованной афере.

Вход на показ и творческую встречу свободный, но количество мест ограничено. Регистрация на мероприятие завершится 11 марта в 23:59.