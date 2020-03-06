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Лобовая авария в Минской области: пострадали пять человек

06.03.2020 13:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять человек получили травмы при лобовом столкновении легковушек в Минской области, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Авария произошла утром 6 марта на 1-м километре трассы Смолевичи — Жодино. Здесь на закруглении дороги 33-летний водитель Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Mazda, которой управлял 55-летний мужчина.


В результате ДТП оба водителя, а также три пассажира Opel получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

 
 
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Авария произошла утром 6 марта на 1-м километре трассы Смолевичи - Жодино.
 
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