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Лобовая авария в Минской области: пострадали пять человек
Источник материала: Tut.by
Пять человек получили травмы при лобовом столкновении легковушек в Минской области,
Авария произошла утром 6 марта на 1-м километре трассы Смолевичи — Жодино. Здесь на закруглении дороги 33-летний водитель Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Mazda, которой управлял 55-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя, а также три пассажира Opel получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
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Авария произошла утром 6 марта на 1-м километре трассы Смолевичи - Жодино.
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