Баня своими руками за 15 тысяч долларов: с панорамным окном, хорошей отделкой и теплыми полами

Источник материала: Tut.by

Давно мечтаете о своей бане? Пользователь строительного форума forumhouse.ru рассказывает, как ее построить практически своими руками и за вполне вменяемые деньги. Правда, речь пойдет не об обычном срубе, а о сооружении с современной архитектурой.





Мечта

Тарас живет в российском Выборге. Проект он нарисовал сам, ориентируясь на красивую картинку из интернета. Рубить сруб и ждать, пока он усядется, в его планы не входило: нужно было построить максимально быстро, чтобы уже зимой можно было париться. Поэтому была выбрана каркасная технология.





Фундамент

Фундамент под столь легкое строение Тарас сделал недорогой, мелкозаглубленный. В пятне строительства с помощью экскаватора сняли плодородный слой земли, постелили геотекстиль, а на него песок, который слоями проливали и трамбовали.





Потом Тарас развел канализацию по проекту, подвел водопровод и сделал ввод электричества. Сверху засыпал щебень.









Далее установил опалубку под ленту и арматурные каркасы, все хорошо укрепил шпильками, проверил все размеры и залил бетон — понадобилось всего 3,5 куба.









Далее уже стандартно: обратная засыпка, трамбовка, пенопласт. Потом размотал четыре контура теплого пола и сделал стяжку.

Каркас, фасад, утепление

Для каркаса покупалась сухая строганая доска 145*45 мм и стропила 195*45 мм, ветрозащитные плиты «Белтермо» шип-паз 20 мм.













Тарас пишет, что при сборке каркаса самым сложным было так состыковать баню и террасу с учетом всех ветрозащит, обрешеток и листовых материалов разной толщины, чтобы потом зашить все это фасадной доской в одной плоскости.





Эту же проблему пришлось решать с крышей, «но все кончилось хорошо». На каркас была смонтирована ветрозащита. Для зашивки стен террасы использовалась фанера.

Фасад отделан сухими строгаными сосновыми досками 145×20мм. Они были покрашены в черный цвет до монтажа.





Толщина утеплителя не дотягивает до скандинавских, но для бани более чем достаточна: стены 150 мм, крыша 200 мм. Стены изнутри бани закрыли пароизоляцией, стыки тщательно проклеили.





Отделка

После утеплителя в пироге стены идут два слоя влагостойкого гипсокартона с тщательной промазкой гидроизоляционной мастикой и проклейкой всех углов гидроизоляционной лентой. Чистовой слой — керамогранитная плитка.













Окна по проекту должны быть большими, от пола до конька крыши. Тарас долго размышлял, как их установить, и нашел простое, но изящное решение.





По периметру Тарас набил деревянный штапик. Приклеил на него специальную уплотнительную ленту, чтобы потом смело прижимать стекло не к дереву. Стекла поджал временными брусочками и пропенил периметр. Когда пена подсохла, срезал все лишнее. Затем снова приклеил уплотнительную ленту, но уже на само стекло. С уличной стороны все поджал штапиками.





Из-за уплотнительной ленты между штапиком и стеклом образовался зазор, его Тарас залил бесцветным герметиком.

Сердце бани

Монтаж дымохода — самый ответственный этап строительства бани. Понятно, что наиболее экстремальный участок в этой конструкции — проход дымохода через покрытие и кровлю.

Самое главное — чтобы на нем не было незащищенного дерева. Можно все обезопасить готовым коробом, можно (при наличии опыта и понимании принципа) все зашить самостоятельно.









Для надежности Тарас установил на трубу специальный датчик, который измеряет температуру в месте ее прохода в перекрытии. На датчике установлена определенная температура. Если она будет превышена, то прибор истошно запищит.

И после установки печи Тарас первым же делом сделал натрубную каменку, чтобы еще на старте немного снять жар с трубы. Тарас пишет, что печка показала себя отлично, ни одного минуса не выявлено.

Парилка

Парная отделана липой: каркас пола из строганых липовых брусков, доски тоже липовые. Тарас слышал, что это дерево после протопки бани «пахнет круто», но не ожидал, что настолько: невероятный липовый аромат стократно усиливает удовольствие от банных процедур.





Комната отдыха

Комната отдыха — украшение этой бани, и, понятно, обошлась она Тарасу недешево. Отделана она имитацией бруса 145×20 мм (и стены, и потолок), в два слоя обработанной воском красивого оттенка.













Там, где топка, — сухая строганая клееная доска 195×29 мм, она покрыта тем же воском, только под состаренное дерево. Плитку на пол отчаянно не хотелось, поэтому «решил постелить ламинат и не париться».

Высота помещения в самой нижней точке два метра в самой нижней точке и 2,65-2,7 под коньком. Большая площадь остекления оказалась хорошим решением, владелец бани о нем не пожалел.

Инженерные системы

В парной сделана залповая вентиляция, как и во всех нормальных парных, а в потолке душевой установлен диффузор, который гофрированным воздуховодом соединен с вентгрибком на крыше. Диффузор можно открывать и закрывать полностью или частично, тем самым управляя объемом вытяжного воздуха.





В бане сделана еще мини-котельная. Теплый пол работает на дешевом ночном тарифе и поддерживает в бане плюсовую температуру, а к субботе нагревает помещение как следует. Управляет подключением и отключением пола программатор.

Водосточная система полностью снимает все проблемы, которые могли бы возникнуть из-за отсутствия свесов. А так как вагонка закреплена шипом вверх, влаге скапливаться просто негде.





Сколько стоит баня?

Тарас говорит, что в итоге баня обошлась ему примерно в 15 тысяч долларов, но она стоит своих денег. Необычная архитектура, большая площадь остекления, липовая отделка парной, прекрасная терраса, теплые полы — все это делает баню не просто местом для отдыха и релаксации, а настоящей гордостью участка.