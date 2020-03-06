Мать пятерых детей: есть свои трудности, но все это меркнет на фоне их улыбок

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На четыре старших братика по статистике семьи Чайковских всего одна сестричка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Но это пока. Еще одну девочку мечтают удочерить. Маме Полине всего 29, и она с детства грезила о большой семье. Примером стала старшая сестра, у которой восемь малышей.





Полина Чайковская, многодетная мама:

Это всегда было моей мечтой. Я всегда знала, что у меня будет много детей.

Для меня это счастье, скажем так. Конечно, есть свои трудности, где-то быт. Но все это меркнет на фоне того, когда ты видишь их улыбки, видишь радость и видишь поздравления. Когда они бегут, тебя встречают.