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Мать пятерых детей: есть свои трудности, но все это меркнет на фоне их улыбок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На четыре старших братика по статистике семьи Чайковских всего одна сестричка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но это пока. Еще одну девочку мечтают удочерить. Маме Полине всего 29, и она с детства грезила о большой семье. Примером стала старшая сестра, у которой восемь малышей.
Полина Чайковская, многодетная мама:
Для меня это счастье, скажем так. Конечно, есть свои трудности, где-то быт. Но все это меркнет на фоне того, когда ты видишь их улыбки, видишь радость и видишь поздравления. Когда они бегут, тебя встречают.
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Новости Беларуси. На четыре старших братика по статистике семьи Чайковских всего одна сестричка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Не за награды мы...
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