После первого дня матча Кубка Дэвиса Германия - Беларусь ничья

Источник материала: Tut.by

В первый день квалификационного матча Кубка Дэвиса между Германией и Беларусью счет равный — 1:1.



Егор Герасимов. Фото: Reuters

Сначала Илья Ивашко (№ 138 АТР) уступил в двух сетах Яну-Леннарду Штруффу (№ 34 АТР) — 4:6, 4:6.

Куда более напряженным матчем вышло противостояние Филиппа Кольшрайбера (№ 73 АТР) и Егора Герасимова (№ 68 АТР). Исход поединка решался на тай-брейке третьего сета. Победа в итоге досталась белорусу — 4:6, 7:5, 7:6 (7:3).