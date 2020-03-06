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После первого дня матча Кубка Дэвиса Германия - Беларусь ничья

06.03.2020 22:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первый день квалификационного матча Кубка Дэвиса между Германией и Беларусью счет равный — 1:1.


Егор Герасимов. Фото: Reuters

Сначала Илья Ивашко (№ 138 АТР) уступил в двух сетах Яну-Леннарду Штруффу (№ 34 АТР) — 4:6, 4:6.

Куда более напряженным матчем вышло противостояние Филиппа Кольшрайбера (№ 73 АТР) и Егора Герасимова (№ 68 АТР). Исход поединка решался на тай-брейке третьего сета. Победа в итоге досталась белорусу — 4:6, 7:5, 7:6 (7:3).

 
 
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В первый день квалификационного матча Кубка Дэвиса между Германией и Беларусью счет равный - 1:1.
 
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