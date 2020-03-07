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8 марта в Минске перекроют проспект Независимости. Рассказываем, где и во сколько

07.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске будет «Красивый забег». Ради соревнования на двух участках перекроют проспект Независимости. Где, во сколько, а еще как все это будут объезжать автобусы и маршрутки, сообщает пресс-служба Мингорисполкома и столичные транспортники.

Какие участки перекроют

8 марта на проспекте Независимости временно запретят движение всех видов транспорта:

  • с 7.00 до 15.00 на участке от улицы Московской до Свердлова;
  • с 11.30 до 14.00 на участке от улицы Свердлова до Козлова.

Как пойдет общественный транспорт

Из-за перекрытий немало автобусов и маршруток пойдут по измененным трассам, сообщает «Столичный транспорт и связь». На измененных участках они будут выполнять все остановки, если не указано другое.

С 7.00 до 11.30 и с 14.00 до 15.00

  • автобусы и маршрутки № 100, 1064-ТК, 1076-ТК, 1063-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1318-ТК, 1547-СК от улицы Московской поедут по улицам Толстого, площади Мясникова, улицам Мясникова, Немиге, Городской Вал и проспекту Независимости в обоих направлениях;
  • автобусы и маршрутки № 115Э, 300Э, 1400-ТК от автовокзала «Центральный» поедут по улицам Бобруйской, Мясникова, Немиге, Городской Вал, проспекту Независимости в прямом направлении, а в обратном — по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской, с разворотом через трамвайные пути по Бобруйской (без промежуточных остановок);
  • автобусы и маршрутки № 1, 69, 119С, 1056-ТК от ж/д вокзала поедут по улицам Бобруйской, Мясникова, Немиге, проспекту Победителей с остановкой «Романовская Слобода», а обратно — без изменений;
  • автобусы № 123 пойдут до конечной «Вокзал» по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской, обратно — по улицам Ленинградской, Свердлова и дальше по маршруту;
  • автобусы № 40 от улицы Московской поедут по улице Толстого, площади Мясникова, улицам Мясникова, Немиге, Городской Вал (с разворотом через троллейбусное кольцо), улице Романовская Слобода, а обратно — по улицам Романовская Слобода, Немиге, Мясникова, Московской;
  • движение автобусов № 190Э со стороны улицы К. Цеткин организуют по улице Бобруйской в обоих направлениях до разворотного кольца «Бобруйская» с остановками «Вокзал» и «Ленинградская»;
  • движение автобусов маршрута № 127 со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» организуют по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской (с разворотом через трамвайные пути по улица Бобруйской) и дальше по маршруту обратно;
  • маршрутки № 1152-ТК от ж/д вокзала поедут по улицам Бобруйской, Мясникова, Немиге, Городской Вал, проспекту Независимости, а обратно без изменений;
  • маршрутки № 1212-ТК от улицы Романовская Слобода поедут по улицам Немиге, К. Цеткин, Бобруйской, в обратном направлении — по улицам Бобруйской, Мясникова, Немиге, Романовская Слобода.

С 11.30 до 14.00

  • автобусы и маршрутки № 100, 1064-ТК, 1076-ТК, 1063-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК от улицы Московской поедут по улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом направлении и по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, площади Мясникова и улице Московской — в обратном;
  • автобусы № 115Э от автовокзала «Центральный» направят по улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом направлении и по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской, с разворотом через трамвайные пути по Бобруйской — обратно (без промежуточных остановок);
  • автобусы пригородного маршрута № 300Э, 1400-ТК от автовокзала «Центральный» поедут по улицам Бобруйской, Свердлова, Маяковского, Аранской, проспекту Партизанскому, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальной, Филимонова, проспекту Независимости и дальше по маршруту в обоих направлениях;
  • движение автобусов № 1, 69, 119С от проспекта Победителей организуют по улицам Немиге, К. Цеткин, Бобруйской до остановки «Вокзал», обратно — по улицам Бобруйской, Мясникова, Немиге, проспекту Победителей с остановками «Романовская слобода» и «Станция метро „Немига“» на изменяемом участке;
  • движение автобусов № 123 организуют до конечной остановки «Вокзал» по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской, обратно — по улицам Ленинградской, Свердлова и дальше по маршруту;
  • автобусы № 40 от улицы Московской поедут по улице Толстого, площади Мясникова, улицам Мясникова, Немиге, Городской Вал (с разворотом через троллейбусное кольцо), улице Романовская Слобода, а обратно по улицам Романовская Слобода, Немиге, Мясникова, Московской;
  • движение автобусов № 23, 65 организуют от разворотного кольца «Городской Вал» без выезда на проспект Независимости;
  • автобусы № 18, 26 поедут по улицам Захарова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, проспекту Машерова и дальше по маршрутам в обоих направлениях;
  • автобусы № 57 поедут по улицам Пулихова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, проспекту Машерова, улицам Богдановича, Немиге и дальше по маршруту в обоих направлениях;
  • автобусы № 127 со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» направят по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской (с разворотом через трамвайные пути по улице Бобруйской) и дальше по маршруту в обратном направлении;
  • автобусы № 1056-ТК от проспекта Победителей поедут по улицам Немиге, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской, Свердлова, в обратном направлении — по улицам Бобруйской, Мясникова, Немиге, проспекту Победителей;
  • движение маршруток № 1119-ТК от проспекта Победителей организуют по улицам Немиге, Богдановича, проспектам Машерова, Независимости в прямом направлении и от проспекта Независимости по улицам Я. Коласа, В. Хоружей, М. Богдановича, проспектам Машерова, Независимости — обратно;
  • движение маршруток № 1212-ТК от улицы Романовская Слобода организуют по улицам Немиге, К. Цеткин, Бобруйской, обратно — по улицам Бобруйской, Мясникова, Немиге, Романовская Слобода;
  • маршрутки № 1318-ТК от улицы Московской поедут по улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости, улицам В. Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова, улице Даумана — туда, от проспекта Независимости по улицам Козлова, З. Бядули, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, площади Мясникова, улице Московской — обратно;
  • маршрутки № 1152-ТК от ж/д вокзала поедут по улицам Бобруйской, Мясникова, Немиге, Богдановича, проспектам Машерова, Независимости в прямом направлении и от проспекта Независимости по улицам Козлова, З. Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова и дальше по маршруту — обратно.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В воскресенье 8 марта в Минске будет «Красивый забег». Ради соревнования будут перекрывать проспект Независимости. Рассказываем, где и во сколько.
 
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